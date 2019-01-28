CHP-İYİ Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak adayı Mansur Yavaş, "Anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor. Ben bunu sokakta görüyorum" dedi.

TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan Mansur Yavaş, Ankara'da henüz bir anket yaptırmadığını ifade ederek "Ben anket yaptırmadım. İlçe adayları belli olmayacağı için sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ancak yapılan anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor. Ben bunu sokakta görüyorum. Seçmen bana mutlaka aday olmalısın şeklinde yaklaştı.Ben bunun ekonomik yönden olduğunu düşünüyorum. Halkımız ekonomik yönden bezmiş. Gerekirse bazı projeleri erteleyeceğiz. Otobüs ücretlerini biz karşılayacağız yeter ki halkımız işine gitsin" dedi.

"EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ KADIN GÜVENLİĞİ"

En büyük projesinin Ankaralıyı mutlu etmek olduğunu söyleyen Yavaş, "Şehrin havası temiz olacak. Musluklardan içilecek su vereceksiniz. Önceliğimiz bunlardan. Bunun için mantıklı politikalar üretmelisiniz. Katılımcı belediyecilik ile halkın sorunlarını öğrenip, görüşlerini alacağız. Belediyede bir mobil uygulama olacak. Bunu belli algoritmalar ile her sokağın nabzını ölçüp anket yapabiliyorsunuz. En önemli sorunlardan biri kadın güvenliği çıktı. Trafikte gidip gelirken, karanlıkta yol alıyor. Parktaki ışıksızlıktan şikayet ettiler. Ulaşımı, toplu taşımayı çözmeliyiz. Öğrenci evlerine suyu yüzde 50 indirimli vereceğiz" diye konuştu.

"ŞEFFAF YÖNETİM OLACAK"

Ankara'da şeffaf bir yönetim olacağını dile getiren Yavaş, "Sayıştay raporlarına bakacak olursak, 2014 yılındaki raporda Ankara'nın borcu bilinmiyor. Şeffaf olacaksanız. Yaptığını her olay şeffaf olacak. Ben ilk defa bir uygulama yapacağım. Ödediğiniz paranın ne kadar nereye harcanıyor bunu göreceksiniz. Topluma hesap vermeye talibiz. Eğer hesap verebiliyorsanız daha rahat hareket edersiniz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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