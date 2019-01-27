CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçimde belediye başkan adaylarının listesini belirlemeye çalışırken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifasını açıkladı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada:

"Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" dedi.

Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 27 Ocak 2019

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklaması doğrudur. Şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır" denildi.

İSTİFA NEDENİ BATTAL İLGEZDİ Mİ?

Kaftancıoğlu'nun istifası sonrası PM toplantısı yarıda kesildi. Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da belirlenen adaylara tepki göstererek istifasını açıkladığı belirtiliyor.

Bir iddiaya göre Kaftancıoğlu, özel olarak Ataşehir'de Battal İlgezdi'nin isminin belirlenmesi üzerine istifa kararı aldı.

Canan Kaftancıoğlu, Ocak 2018'de İstanbul il başkanlığına seçilmişti.

CANPOLAT'TAN İLK YORUM

Gazeteci Gürkan Hacır, istifa haberi sonrası Kaftancıoğlu'nun son seçimdeki rakibi Cemal Canpolat'la görüştüğünü, Canpolat'ın "Gerçek CHP'liler zor zamanda asla partisini terk etmezler” dediğini aktardı.

Canan Hanımı aradım. Görüş bildirmiyor. Bir önceki İl başkanı Cemal Canpolat’ı aradım. Canpolat “ Gerçek Chp liler zor zamanda asla partisini terk etmezler” dedi. Yeniden aday olacak mısınız diye sordum. “Henüz erken, gelişmeleri izliyorum” dedi. — gürkan hacır (@gurkanhacir) 27 Ocak 2019

İSTANBUL'DA PM'YE SUNULAN İSİMLER

CHP'de İstanbul'da PM'ye sunulan isimler şöyleydi:

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Boş bırakıldı

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Şişli: Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç

İZMİR'DE DE İSTİFA İDDİASI

Öte yandan Gerçek Gündem'in haberine göre Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de İl Başkanlığı görevinden istifa edeceği öne sürüldü.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Kaftancıoğlu, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak görev yapan Canan Kaftancıoğlu, 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.

TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamlayan Canan Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.

Ocak 2018'de CHP İstanbul il başkanlığına seçildi. Görevindeki 1. yılında istifasını açıkladı. (HABER MERKEZİ)

CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi