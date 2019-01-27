27 Ocak 2019 22:31
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Ocak 2019 23:09

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kritik PM toplantısı esnasında istifa etti

GÜNCELLENDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

Fotoğraf: CHP Basın Birimi

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    CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçimde belediye başkan adaylarının listesini belirlemeye çalışırken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifasını açıkladı.

    Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada:

    "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" dedi.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklaması doğrudur. Şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır" denildi.

    İSTİFA NEDENİ BATTAL İLGEZDİ Mİ?

    Kaftancıoğlu'nun istifası sonrası PM toplantısı yarıda kesildi. Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da belirlenen adaylara tepki göstererek istifasını açıkladığı belirtiliyor. 

    Bir iddiaya göre Kaftancıoğlu, özel olarak Ataşehir'de Battal İlgezdi'nin isminin belirlenmesi üzerine istifa kararı aldı.

    Canan Kaftancıoğlu, Ocak 2018'de İstanbul il başkanlığına seçilmişti.

    CANPOLAT'TAN İLK YORUM

    Gazeteci Gürkan Hacır, istifa haberi sonrası Kaftancıoğlu'nun son seçimdeki rakibi Cemal Canpolat'la görüştüğünü, Canpolat'ın "Gerçek CHP'liler zor zamanda asla partisini terk etmezler” dediğini aktardı.

    İSTANBUL'DA PM'YE SUNULAN İSİMLER

    CHP'de İstanbul'da PM'ye sunulan isimler şöyleydi:

    •     Adalar: Erdem Gül
    •     Ataşehir: Battal İlgezdi
    •     Avcılar: Hüseyin Aksu
    •     Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
    •     Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
    •     Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
    •     Bayrampaşa: Remzi Albayrak
    •     Beşiktaş: Rıza Akpolat
    •     Beykoz: Boş bırakıldı
    •     Büyükçekmece: Hasan Akgün
    •     Çatalca: Cem Kara
    •     Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
    •     Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
    •     Fatih: Soner Özimer
    •     Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
    •     Güngören: İsmet Yaşar
    •     Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
    •     Kartal: Gökhan Yüksel
    •     Pendik: Mehmet Salih Usta
    •     Sancaktepe: Özgen Nama
    •     Silivri: Özcan Işılar
    •     Sultanbeyli: Ayhan Koç
    •     Sultangazi: Halil Bozkurt
    •     Şile: Ali Secaattin Güney
    •     Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
    •     Tuzla: Salim Gürsoy
    •     Ümraniye: Cafer Aktürk
    •     Üsküdar: Ahmet Kılıç
    •     Zeytinburnu: Adil Emecan
    •     Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
    •     Sarıyer: Şükrü Genç

    İZMİR'DE DE İSTİFA İDDİASI

    Öte yandan Gerçek Gündem'in haberine göre Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de İl Başkanlığı görevinden istifa edeceği öne sürüldü.

    CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

    Canan Kaftancıoğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Kaftancıoğlu, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak görev yapan Canan Kaftancıoğlu, 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.

    TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamlayan Canan Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.

    Ocak 2018'de CHP İstanbul il başkanlığına seçildi. Görevindeki 1. yılında istifasını açıkladı. (HABER MERKEZİ)

    CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi

    CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi

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