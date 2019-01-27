27 Ocak 2019 21:42
Karabük'te gazdan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te demir-çelik fabrikasından yayılan gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fotoğraf: Ahmet Özler/AA
Karabük'te bir fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir-çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle ortaya çıkan gazdan bazı işçiler etkilendi.
Durumu fark eden fabrika yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.
Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından işçileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan işçiler, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. (Karabük/AA)
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