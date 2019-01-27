Bahçeli: İstanbul zilletin yönetimi altında olursa bekamız hasar alır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" temasıyla gerçekleştirilen teşkilatlar toplantısına katıldı.

"Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır" diyen Bahçeli, "Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP ile ittifak yapan MHP Genel Başkanı, "Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğiz" şeklinde konuştu.

"CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP ile gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş oluşum görenler, bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir?" diyen Bahçeli, "Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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