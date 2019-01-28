28 Ocak 2019 10:27

MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş: Yargı, '-mış gibi' yapıyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Barış Altıntaş ile gazeteci davalarındaki yargısal pratikleri konuştuk.

MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş: Yargı, '-mış gibi' yapıyor

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Meltem AKYOL
    İstanbul

    Son olarak Gazeteci İdris Sayılğan’ın yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezası alması ile birlikte gazeteci davalarındaki yargılamalar yeniden tartışma konusu oldu. Sayılğan davası vesilesi ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Barış Altıntaş ile son dönemde gazeteci davalarındaki yargısal pratikleri konuştuk.

    Mehmet Altan ve Şahin Alpay için Anayasa Mahesinin (AYM) verdiği ihlal kararını hatırlatan Altıntaş, AYM kararlarının bil geçersiz olduğu bir süreç olduğunun altını çizdi.

    Nedim Türfent, Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak’ın davası gibi gazeteci davalarını hatırlatan Altıntaş, “Elbette biliyoruz, savcı da biliyor, hakimler de biliyor. Bir '-mış gibi' yapma hali yani. Anahtarı elinde tutanlar sadece siyasi saiklerle hareket ettiği için bu mümkün olabiliyor” dedi.  

    AYM HÜKMÜNÜN BİLE GEÇER OLDUĞU BİR SÜREÇ

    Son dönemde yargı kararları çok tartışılıyor, son örnek İdris Sayılğan davası. İdris’in savasına geçmeden önce gazeteci davalarındaki yargılamalara ilişkin neler söylersiniz?

    Yargı Türkiye’de elbette hiçbir zaman bağımsız olmadı. Belli dönemlerde belli güçlerin güdümünde oldu. Genelde sola, Kürtlere, azınlıklara ve devletin tehdit olarak gördüğü belli gruplara karşı bir araç olarak kullanıldı. Ancak Türkiye’nin son 15 yılındaki güç savaşlarında yargıdaki gruplaşmalar belki hiç olmadığı kadar ön planda oldu. Örneğin, KCK davaları, Ergenekon-Balyoz süreçleri gibi artık bugün normal sayılan ama o zaman nadir görülen çoklu tutuklamaların yapıldığı ve delillerin sonradan uydurulduğu ortaya çıkan yargılamaların olduğu bir dönem gördük. Darbe girişimi sonrası süreçte olağanüstü hâl ile birlikte hukuk devletine dair kalan kırıntıların bile erozyona uğradığı; artık ya hükümete yakın olduğu için atanmış ya da kendi de baskı altında olan savcıların delil uydurmaya bile gerek görmediği, verilecek kararların önceden belli olduğu ve olmayan deliller temelinde yürütülen bir çok dava gördük. Bu süreçte öyle bir aşamaya gelindi ki, 2018 Ocak ayında Anayasa Mahkemesi’nin iki gazetecinin (Mehmet Altan, Şahin Alpay) tahliyesine yönelik kararını yerel mahkemeler kaale almadı. Anayasa Mahkemesi’nin hükmünün bile siyasi nedenlerle geçersiz hale geldiği bir yargıdan herhalde fazla bir şey bekleyemeyiz.

    GAZETECİLİK FAALİYETİNE 8 YIL 3 AY CEZA

    Son örnek İdris Sayılğan davasıı... Nasıl bir süreç yaşandı, nasıl çıktı bu ceza?

    İdris Sayılğan Ekim 2016’da haberleri nedeniyle tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede İdris’in haber kaynaklarıyla telefon görüşmeleri ve bazı haberleri diziliyor, bu haberlerin onun “terör örgütü üyesi” olduğunu ispatladığı öne sürülüyordu. İdris’in davası tam anlamıyla bir gazetecilik davası, iddianamesinde tam 70 sayfa boyunca konuşmaların çözümlenmesi var; işte röportaj ayarlamaya çalışıyor, bilgi almaya çalışıyor, tümüyle normal gazetecilik faaliyetleri. Birkaç tane de haberi var; başka hiçbir şey yok. Savcı bu haberleri örgüt emriyle yaptığını iddia ediyor; fakat hiçbir kanıt yok. İdris’i Trabzon Cezaevi’ne koydular, Muş’ta yargılaması sürdü. Bu haftaki karar duruşmasına kadar 450 km ötedeki Trabzon cezaevinden Muş’a getirilmeyi bırakın çoğu kez SEGBİS’le bile bağlanmadı duruşmalara. Bir avukatı İstanbul’dan, bir avukatı Van’dan geliyor. Kendisi Trabzon’da. Mahkeme Muş’ta.

    Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Barış Altıntaş.

    Sürecin sonunda İdris tahliye edilmediği gibi “örgüt üyeliği” cezasına çarptırıldı. Gazetecinin kaynaklarının ifşası, haber kaynakların korunmasına yönelik yerel ve uluslararası mevzuatın ihlallerine girmiyorum bile: İdris haber yapmak için her gazetecinin günlük olarak yaptığı bir şeyi yaptığı için, soru sorduğu, röportaj ayarlamaya çalıştığı, bilgi almaya uğraştığı vb. için 8 yıl 3 ay ceza aldı. MLSA avukatları yabancı avukatlarla birlikte İdris adına AİHM’e başvuru yaptılar ve AİHM bu başvuruyu öncelikli olarak inceleyeceğini duyurdu. Günün sonunda bunların hepsi son derece siyasi davalar.

    SAVCI DA BİLİYOR, HAKİMLER DE BİLİYOR…

    Nedim Türfent davasında iddianamedeki tanıkların hemen hepsi ifadelerini işkence altında verdiklerini kabul etti ama ceza çıktı.. Altanların davasında ağırlaştırılmış müebbetler çıktı. Yargılama süreçleri hep sorunluydu ama galiba 15 Temmuz’dan sonra ciddi bir değişim var. Neler gördünüz izlediğiniz davalarda?

    Kürt gazetecilerin yargılamalarına yönelik şöyle bir gözlem yapılabilir: Çoğuna karşı başlatılan soruşturmalarda tanıklar oluyor. O davada tanıklar işkence gördüklerini oldukça güçlü ifadelerle anlatarak tanıklıklarını çekti, ama Nedim tahliye edilmediği gibi 9 yıl ceza aldı. Aynı şey örneğin Van’da tutuklu bulunan DİHA Stajyer Muhabiri Ziya Ataman’ın Şırnak’ta yargılandığı davada oldu; kendisine karşı ifade veren akrabası korkutulduğunu, tehdit edildiğini söyleyerek ifadesini geri çekti. Tanıkların ifadelerini değiştirmiş olmasının bir sonuca yol açtığı tek dava Rahip Brunson davası galiba! Açıkça siyasi kararlarla karşı karşıyayız. Kaldı ki, Nedim Türfent’in davasında olduğu tanıklar dışında başka bir kanıt olmadan bırakın insanları mahkum etmeyi, tutuklu bile yargılayamazsınız AİHM içtihatlarına göre, Türkiye’nin kendi yasalarına göre. -Mış gibi yapma hali...

    Nedir o -mış gibi yapma hali...?

    Bu davadan gidelim. Nedim Türfent bir video paylaştı, görüntülerde özel harekatçılar sokağa çıkma yasakları döneminde Yükseova’da gözaltına aldıkları sivillere ırkçı muamele ediyordu, o zaman Ahmet Davutoğlu başbakandı. Bu video infial yarattı ve soruşturma başlatıldı; ne sonucu oldu tam olarak bilemiyorum ama bundan sonra gazeteci Yüksekova’da tehditler almaya başladı. Sonrasını biliyorsunuz. Nedim Türfent’in elinde silah dağlarda gezmediğini, haber yaptığını ve bunun için hedef alındığını hepimiz biliyoruz. Ancak yargılama sanki bunları bilmiyormuşuz gibi devam etti. Elbette biliyoruz, savcı da biliyor, hakimler de biliyor.

    Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’ın yargılandığı dava da bu dava dönemin absürtlüğün ortaya koymak için çok iyi bir örnek.

    AYNI SUÇLAMA, AYNI DELİL AMA...

    Açar mısınız biraz?

    Altan kardeşleri ve Ilıcak’ı ilk gözaltına aldıklarında televizyonda hükümeti eleştirerek 15 Temmuz darbecilerine “sübliminal” olarak destek verdikleri iddia edilmişti. Elbette iddianamede bu kelimeyi kullanmadılar ama bu televizyon programında söyledikleri ifadeleri vardı, farklı tarihlerden yazdıkları makaleleri vardı. Bu makaleler temelinde “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmakla” suçlanıp müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Bu da Yargıtayın anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçunun oluşması için “Cebir ve şiddet” unsurunun olması gerektiğine dair kararlarına rağmen alındı. Daha sonra da istinaf mahkemesi bu cezaları onadı. Şimdi, Mehmet Altan dışarıda. Neden? Çünkü AYM ve AİHM kararları var. Diğerleri içeride. Suçlamalar aynı, deliller aynı, mahkeme aynı, cezalar aynı ama yalnızca bir kişiyi tahliye ettiler. Anahtarı elinde tutanlar sadece siyasi saiklerle hareket ettiği için bu mümkün olabiliyor. Ancak bu davada büyük olasılıkla Yargıtay’dan yeniden yargılama talebi gelecek.

    MAHKEMELERE ‘YANLIŞ KARAR VERMEYİN’ MESAJI

    Bu dönemin şöyle bir özelliği var ki tahiliye kararı çıksa bile yargılanan kişi hapisten çıkmadan kimse emin olamıyor. Atilla Taş ve Murat Aksoyörneğinde olduğu gibi... Tahliye edildiler ama cezaevinden çıkmadan yeniden tutulandılar. Bunun gibi başka nasıl pratikler girdi yaşanıyor bu dönemde?

    Aksoylar davası çok net bir mesajdı “darbe” sonrasi gazeteci yargılamaları için. Tüm mahkemelere “yanlış karar vermeyin, kimseyi tahliye etmeyin” mesajı verildi. Aynı şey başka davalarda da oldu, örneğin Af Örgütü’nden Taner Kılıç’a oldu...

    Yalnız bu davayla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum, katılım ve dayanışma çok düşüktü. Bir gün hatırlıyorum, galiba Ali Akkuş’tu, (veya başka bir sanık olabilir) elinde basılı bir makale “Ben burada aslında AKP hükümetini destekliyorum, şu cümleye bir bakar mısınız?” diyor. Yani burada bir insanın aslında yazdığı şeyle ne demek istediğini anlatmaya çalıştığı bir yargılama; çok net bir ifade özgürlüğü davası. Hoşumuza gitmeyen şeyler söyleseler de destek vermek zorundayız.

    Aynı davanın karar duruşması 8 Mart’taydı, o hafta Cumhuriyet duruşması için yabancı gazeteci örgütlerinden heyetler gelmiş, Çağlayan’daki Adalet Nöbetine katılmışlardı, perşembe günü ama öğleden sonra bu duruşmaya katılmadılar. Hiçbirinin haberi bile yoktu Cumhuriyet veya başka gözlemci getirebilecek güçte ilişkileri olan kişiler yalnızca ideolojik olarak yakın oldukları kendi arkadaşlarını değil herkesin ifade özgürlüğünü savunsa belki bu noktaya gelmezdik.

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Gebze'de işçi çocukları film gösterisinde buluştu
    SONRAKİ HABER

    Hawaii’de tur şirketine ait helikopter düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ağır seçim yenilgisinin AKP’yi derinden sarsacağı bir dönem

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Zulme ve yoksulluğa karşı sözümüzü söylemek için

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Türkiye yol ağzında...

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Emeğe kontenjan konur mu?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    3 milletvekili, işsizlik ödeneği sorunuyla ilgili kanun teklifi verdi
    3 milletvekili, işsizlik ödeneği sorunuyla ilgili kanun teklifi verdi

    Ekmek ve Gül’ün gündeme getirdiği kesilen işsizlik ödeneğinin eski tutardan geri bağlanması sorununun çözümü için 3 milletvekili kanun teklifi verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

    Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun darbe girişiminin ardından pek çok ülkeden açıklama geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

    Venezuela'da küçük bir grup askerle darbe girişiminde bulunan Juan Guaido ve Leonardo Lopez'in Şili'nin Venezuela Büyükelçiliğine sığındığı aktarıldı.

    Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi serbest bırakıldı
    Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi serbest bırakıldı

    Otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbettiği için gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul seçimine dair olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
    YSK, İstanbul seçimine dair olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek

    Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP’nin İstanbul seçimiyle ilgili olağanüstü itirazlarını pazartesi günü görüşecek.

    TGS: Gün birlik olma günü, 1 Mayıs'ta TGS flaması altında buluşalım
    TGS: Gün birlik olma günü, 1 Mayıs'ta TGS flaması altında buluşalım

    Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, gazetecilere 1 Mayıs’ta TGS flaması altında buluşma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı
    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı

    İzmir’de 1 Mayıs öncesinde iş yerlerinde yerel kutlamalar yapıldı. 

    1 Mayıs Tertip Komitesi İstanbul programını açıkladı
    1 Mayıs Tertip Komitesi İstanbul programını açıkladı

    1 Mayıs Tertip Komitesi, yarın Bakırköy pazar alanında yapılacak mitingin programını açıkladı: 3 koldan yürüyüş yapılacak.

    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    CHP'nin Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıya ilişkin önergesi reddedildi
    CHP'nin Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıya ilişkin önergesi reddedildi

    CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimiyle ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi.

    Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê
    Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê

    Bölge illerinde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a hangi talepler ile katılacağını 1 Mayıs tertip komitesi üyeleriyle konuştuk.

    Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş
    Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş

    Şaban Vatan'ı eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayet ettiği ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı
    EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı

    Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü, kundura atölyelerinin bulunduğu bölgede basın açıklaması yaparak işçileri 1 mayıs’a çağırdı.

    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam
    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam

    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile ilgili tutukluluk incelemesi yapan mahkeme her iki ismin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı
    Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı

    Sezai Temeli, Meclis grup toplantısında hem açlık grevlerine dikkat çekti hem de YSK'nın İstanbul'la karar vermemesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK, HDP’nin KHK’li isimlerin yerine seçimi ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itirazı reddetti. 

    Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES
    Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES

    Arı ölümlerinin tekrar başladığı Aydın Türkiye'nin havası en kirli ve sağlık açısından tehlikeli tek ili oldu. 

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi
    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi

    12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt yangınıyla ilgili davanın 9’uncu duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı
    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı

    HDP'li milletvekilleri "Leyla Güven yaşasın" diyerek Mecliste oturma eylemi başlattı.

    Kılıçdaroğlu'dan YSK'ye İstanbul çağrısı: Süreci sonlandırması gerekir
    Kılıçdaroğlu'dan YSK'ye İstanbul çağrısı: Süreci sonlandırması gerekir

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan YSK’ye çağrı: YSK'nin bu süreci bir an sonlandırması ve İmamoğlu'nu İBB Başkanı ilan etmesi gerekir.

    Ekrem İmamoğlu duyurdu: Muammer Karaca Tiyatrosu yenilenecek
    Ekrem İmamoğlu duyurdu: Muammer Karaca Tiyatrosu yenilenecek

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çürümeye terk edilen Muammer Karaca Tiyatrosunun aslına uygun olarak yenileceğini duyurdu.

    İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak
    İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak

    İsveç’te 1 Mayıs, grev hakkı ve iş güvencesinin tartışmaya açıldığı koşullarda kutlanacak.

    Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a
    Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a

    Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı. Ankaralı işçi ve emekçiler Tandoğan Meydanı’ndaki kutlama için AKM'de toplanacak.

    Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak
    Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak

    Bilecik Sendikalar Birliği kıdem tazminatının gasbı zorunlu BES, düşük ücret ve hayat pahalılığına karşı 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak.

    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız
    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız

    EMEP'ten 1 Mayıs çağrısı: Sermayenin saldırılarına karşı; iş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız.