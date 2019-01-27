CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan aday listesi belli oldu

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylar üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet'ten Deniz Işık'ın haberine göre CHP MYK'sinde görüşülen ve bugünkü Parti Meclisine sunulan isimler şöyle:

İSTANBUL ADAYLARI

Bahçelievler - Mehmet Ali Özkan

Bakırköy- Bülent Kerimoğlu

Başakşehir- Abdülhadi Akbayrak

Bayrampaşa - Remzi Akbayram

Beşiktaş - Rıza Akpolat

Büyükçekmece - Hasan Akgün

Çatalca - Cem Kara

Çekmeköy - Seyfettin Yıldırım

Esenyurt - Kemal Deniz Bozkurt

Fatih - Soner Özimer

Gaziosmanpaşa - Erkan Kaya

Güngören - İsmet Yaşar

Kadıköy - Şerdil Dara Odabaşı

Kartal - Gökhan Yüksel

Pendik - Mehmet Salih Usta

Sancaktepe - Özgen Nama

Silivri - Özcan Işıklar

Sultanbeyli- Ayhan Koç

Sultangazi - Halil Bozkurt

Şile - Ali Secaattin Güney

Şişli- Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla - Salim Gürsoy

Ümraniye- Cafer Aktürk

Üsküdar - Ahmet Kılıç

Zeytinburnu- Adil Emecan

Eyüpsultan - Emel Bilenoğlu

Sarıyer - Şükrü Genç.

İZMİR ADAYLARI

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in isminin onaylandığı belirtilen İzmir'e ilişkin yansıyan ilçelerin aday listesi ise şöyle:

Aliağa-Özcan Durmaz

Balçova-Mehmet Ali Çalkaya

Bayındır-Ufuk Sesli

Bayraklı-Cevat Durak

Bergama-İdris Yavuz Yılmaz

Beydağ-Feridun Yılmazlar

Bornova-Mustafa İduğ

Buca-Aydoğan Hepdemirgil

Çeşme-Ekrem Oran

Çiğli-Ali Engin

Dikili-Adil Kırgöz

Foça-Fatih Gürbüz

Gaziemir-Halil Arda

Güzelbahçe-Mustafa İnce

Karabağlar-Muhittin Selvitopu

Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka-Cemil Tugay

Kemalpaşa-Rıdvan Kayalı

Kınık-Ahmet Özkan

Kiraz-İYİ Parti (Mehmet Emin Avşar)

Konak-Abdül Batur

Menderes-Mustafa Kayalar

Menemen-Serdar Aksoy

Narlıdere-Utku Gümrükçü

Ödemiş-Mehmet Eriş

Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel

Seferihisar: Yelda Celiloğlu

Tire-İYİ Parti (Salih Atakan Duran)

Torbalı-İsmail Uygur

Urla-Burak Oğuz.

KARAMAN

Sarıveliler: Muhitdin Türkan

Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

KARS

Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

KASTAMONU

Seydiler : Halit Cesur

KAYSERİ

Hacılar: Gülay Talaslı

Tomarza: Osman Koç

KIRIKKALE

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Merkez: Mehmet Tuna Soykan

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

KONYA

Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

KÜTAHYA

Çavdarhisar: Ali Okur

Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

MANİSA

Soma: Abdullah Saka

MERSİN

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Silifke: Mustafa Turgut

Mezitli: Neşet Tarhan

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Mut: Mehmet Saydam

Anamur: Durmuş Deniz

Bozyazı: Yüksel Kır

MUĞLA

Bodrum: Mehmet Kocadon

Fethiye: Ali Karaca

Marmaris: Muhammet Ali Acar

Seydikemer: İbrahim Ertürk

MUŞ

Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül

Hasköy: Nedret Paçal

NEVŞEHİR

Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

ORDU

Gürgentepe: İsa Yazıcı

Ulubey: Kani Ergün

OSMANİYE

Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk

Düziçi Ellek: Nurettin Mart

RİZE

Merkez: Ayhan Akyüz (HABER MERKEZİ)

CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı

İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?