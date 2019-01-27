CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan aday listesi belli oldu
CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek belediye başkan adaylarına ilişkin liste, Parti Meclisine sunuldu.
Fotoğraf: DHA
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylar üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhuriyet'ten Deniz Işık'ın haberine göre CHP MYK'sinde görüşülen ve bugünkü Parti Meclisine sunulan isimler şöyle:
İSTANBUL ADAYLARI
- Bahçelievler - Mehmet Ali Özkan
- Bakırköy- Bülent Kerimoğlu
- Başakşehir- Abdülhadi Akbayrak
- Bayrampaşa - Remzi Akbayram
- Beşiktaş - Rıza Akpolat
- Büyükçekmece - Hasan Akgün
- Çatalca - Cem Kara
- Çekmeköy - Seyfettin Yıldırım
- Esenyurt - Kemal Deniz Bozkurt
- Fatih - Soner Özimer
- Gaziosmanpaşa - Erkan Kaya
- Güngören - İsmet Yaşar
- Kadıköy - Şerdil Dara Odabaşı
- Kartal - Gökhan Yüksel
- Pendik - Mehmet Salih Usta
- Sancaktepe - Özgen Nama
- Silivri - Özcan Işıklar
- Sultanbeyli- Ayhan Koç
- Sultangazi - Halil Bozkurt
- Şile - Ali Secaattin Güney
- Şişli- Fidan Aslan Eroğlu
- Tuzla - Salim Gürsoy
- Ümraniye- Cafer Aktürk
- Üsküdar - Ahmet Kılıç
- Zeytinburnu- Adil Emecan
- Eyüpsultan - Emel Bilenoğlu
- Sarıyer - Şükrü Genç.
İZMİR ADAYLARI
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in isminin onaylandığı belirtilen İzmir'e ilişkin yansıyan ilçelerin aday listesi ise şöyle:
- Aliağa-Özcan Durmaz
- Balçova-Mehmet Ali Çalkaya
- Bayındır-Ufuk Sesli
- Bayraklı-Cevat Durak
- Bergama-İdris Yavuz Yılmaz
- Beydağ-Feridun Yılmazlar
- Bornova-Mustafa İduğ
- Buca-Aydoğan Hepdemirgil
- Çeşme-Ekrem Oran
- Çiğli-Ali Engin
- Dikili-Adil Kırgöz
- Foça-Fatih Gürbüz
- Gaziemir-Halil Arda
- Güzelbahçe-Mustafa İnce
- Karabağlar-Muhittin Selvitopu
- Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan
- Karşıyaka-Cemil Tugay
- Kemalpaşa-Rıdvan Kayalı
- Kınık-Ahmet Özkan
- Kiraz-İYİ Parti (Mehmet Emin Avşar)
- Konak-Abdül Batur
- Menderes-Mustafa Kayalar
- Menemen-Serdar Aksoy
- Narlıdere-Utku Gümrükçü
- Ödemiş-Mehmet Eriş
- Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel
- Seferihisar: Yelda Celiloğlu
- Tire-İYİ Parti (Salih Atakan Duran)
- Torbalı-İsmail Uygur
- Urla-Burak Oğuz.
KARAMAN
Sarıveliler: Muhitdin Türkan
Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy
KARS
Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ
KASTAMONU
Seydiler : Halit Cesur
KAYSERİ
Hacılar: Gülay Talaslı
Tomarza: Osman Koç
KIRIKKALE
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Merkez: Mehmet Tuna Soykan
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk
KONYA
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
KÜTAHYA
Çavdarhisar: Ali Okur
Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik
MANİSA
Soma: Abdullah Saka
MERSİN
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Silifke: Mustafa Turgut
Mezitli: Neşet Tarhan
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Mut: Mehmet Saydam
Anamur: Durmuş Deniz
Bozyazı: Yüksel Kır
MUĞLA
Bodrum: Mehmet Kocadon
Fethiye: Ali Karaca
Marmaris: Muhammet Ali Acar
Seydikemer: İbrahim Ertürk
MUŞ
Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül
Hasköy: Nedret Paçal
NEVŞEHİR
Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz
ORDU
Gürgentepe: İsa Yazıcı
Ulubey: Kani Ergün
OSMANİYE
Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk
Düziçi Ellek: Nurettin Mart
RİZE
Merkez: Ayhan Akyüz (HABER MERKEZİ)
CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı
İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?