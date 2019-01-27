Kaydı dondurulan HDP’li eş başkanın itirazına kabul , eşine ret

Diyarbakır’da 9 ilçede bin 656 seçmen kaydının dondurulması ardından Kulp’ta 11 yıldır aynı adreste ikamet eden HDP İlçe Eş başkanı Mehmet Abidin Karaman’ın itirazı İl Seçim Kurulunca kabul edildi, ancak eşininki reddedildi.



31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 4 ila 17 Ocak tarihleri arasında askıya çıkarılan seçmen listeleri, askıdan indirilmesi ardından Diyarbakır’ın 9 ilçesinde bin 656 seçmen kaydı dondurulmuştu.

Diyarbakır’ın Kulp, Dicle ve Hani ilçelerinde seçmen kaydının dondurulmasına HDP ilçe örgütleri tarafından İlçe Seçim Kurulları’na itiraz başvurusunda bulunulmuştu. Ancak yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi. Çermik ilçesinde yapılan itiraz başvurusu ise kısmen kabul edildi.

Kulp ilçesinde yapılan itiraz başvurusu sonucu 2011 yılından bu yana adreste oturan ve kaydı silinen HDP Kulp İlçe Eş Başkanı Mehmet Abidin Karaman’ın itirazı, İlçe Seçim Kurulunca kabul edildi. Ancak Karaman’ın eşinin itirazı kabul edilmedi.



HDP Diyarbakır İl Örgütü, İlçe Seçim Kurulları tarafından reddedilen itirazları İl Seçim Kurulu’na taşıdı. (Diyarbakır/MA)