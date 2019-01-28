Muhammed gibi binlerce mülteci ölüme gönderiliyor

Metehan UD

İzmir

Taliban’ın tehditlerinden kaçarak Türkiye’ye gelen ancak sınır dışı edilen Muhammed hakkında konuşan Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Hekmat, “Muhammet gibi binlerce kişi ölüme gönderiliyor” derken, Muhammed’in Avukatı Dilan Yılmaz da “Muhammed ölüme terk edildi” dedi.

Afganistan'da askerken Taliban’ın tehditlerinden kaçarak Türkiye'ye gelen Afganistanlı Yar Muhammed Akca'nın İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından zorla ülkesine gönderilmesini geçtiğimiz hafta gazetemizin sayfalarına taşımıştık. İzmir Çiğli’de bir inşaatta çalışırken şikayet üzerine gözaltına alınan ve Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne götürülen Muhammed burada bir süre tutulduktan sonra uluslararası koruma başvurusu bulunması ve yargılama sürecinin devam etmesine rağmen hakkında sınır dışı kararı uygulandı.

‘2018'DE 55 BİN MÜLTECİ SINIR DIŞI EDİLDİ’

Muhammed hakkında verilen sınır dışı kararını Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Hekmat konuştuk. Bu durumun sadece Muhammed'in başına gelmediğini ve tekrar yaşanabileceğini belirten Ali Hekmat, “Binlerce kişi Muhammed gibi zulümden kaçıp Türkiye’ye veya başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyor. Ölümden kaçıyor ve maalesef tekrar ölüme geri gönderiliyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bilgilerine göre 2018 yılında 55 binin üzerinde mülteci sınır dışı edildi. Bunlardan 31 bini Afganistan’a gönderildi” dedi.

‘AFGAN MÜLTECİLER HEP UNUTULMUŞTUR’

Suriyeli mültecilerden sonra Türkiye'de en fazla mültecinin Afganistanlı olduğunun bilgisini veren Hekmat şunları söyledi: “Maalesef bu sayı hep unutulmuştur. Aynı ülkede yaşayan sığınmacılar arasında da ayrımcılıkları var. Örneğin bir ülkeden gelen kişiler için çalışma izinlerinin alma koşullarında kolaylık sağlanmışken diğer ülkelerden gelen sığınmacılar için bu kolaylık sağlanmamıştır”

'COĞRAFİ SINIRLAMA KALDIRILMALI'

Türkiye’nin mülteciler ilgili Cenevre Sözleşmesine koyduğu coğrafi sınırlama şerhini günümüze kadar sürdürdüğünü de belirten Hekmat, “Sözleşmeye coğrafi sınırlama ile taraf olan tek Avrupa Konseyi ülkesidir. 4 milyonu aşkın sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye bu sınırlamayı kaldırmalı, Türkiye’ye sığınanlara coğrafi ayrım yapmadan etkin bir uluslararası koruma imkanı sunmalıdır. Türkiye sözleşme hükümlerine göre mülteci statüsü alabilecek Avrupalı olmayan kişileri iç hukuktaki düzenlemelerle "şartlı mülteci" olarak tanımlamakta ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar süreli bir koruma sağlamaktadır. Türkiye'deki Afgan mülteciler de bu statüdedir ancak bu yerleştirme süreci yıllarca sürmektedir” dedi.

‘MUHAMMED ÖLÜME TERK EDİLMİŞ DURUMDA’

Muhammed’in Avukatı Dilan Yılmaz ise, Muhammed'in Harmandalı GGM'ye götürüldükten sonra herhangi bir görüşülme yapmadan hakkında sınır dışı ve idari gözetim kararı verildiğini belirterek şunları söyledi: “Kararların usülüne uygun olarak alınıp alınmadığı da belli değil. Bu işlem denetime tabi değil. Gittiğimizde Muhammed'e kendi okuyabileceği dilinde karar da tebliğ edilmemişti. Muhammed'e neden tutulduğunu, ne kadar kalacağı, hukuki destek alabileceği ve neler yaşayabileceği hakkında bilgi verilmemiş. Hiçbir hakkı anlatılmamış. Biz kararları öğrendikten sonra hemen süresi içerisinde itirazımızı yaptık.” Muhammed hakkında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesine göre işlem yapıldığının ifade eden Yılmaz “Muhammed 'yurda kaçak giriş' ve 'izinsiz olarak çalışmak' maddelerinden işlem görmüş. Biz süresi içinde dava açtığımız için Muhammed artık sınır dışı edilemeyecek kişilerden biriydi. Ancak davanın devam etmesine rağmen bir hafta sonra Muahmmed karga tulumba bir gece gönderilmiş. Tamamen hukuka aykırı. Şikayet dilekçemizi verdik ve suç duyurusunda da bulunacağız. Muhammed tamamen ölüme terk edilmiş durumda şu anda. Yaşam hakkı ihlal edildi. Gönderilme işlemi de hukuk katliamıdır. İdare Mahkemesi sınır dışı kararının kaldırılmasının reddine dair karar verse bile süreci AYM'ye ve AİHM'e kadar götüreceğiz. Muhammed şu anda Afganistan'da açık bir hedef. İnsani olarak yaşamını sürdürmesi bir yana yaşamını sürdürmesi mümkün değil. Taliban güçlerine denk geldiğinde öldürülmesi mümkün” dedi.