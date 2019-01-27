Maraş'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakın ortaklık için anlaşma sağladığı kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta bu birlikteliğin sonucu değiştirme ihtimali epey düşük. Kent siyasetini yüzde 75'e yaklayan oranda kontrol eden AKP-MHP ittifakı seçimin mutlak favorisi.

KAHRAMANMARAŞ'TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP- Hayrettin Güngör

CHP- Ali Öztunç

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

KAHRAMANMARAŞ'TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAHRAMANMARAŞ SONUÇLARI

AKP – % 57,79

MHP - % 16,32

CHP - % 9,46

İYİ Parti - % 9,74

HDP - % 3,43

Saadet Partisi - % 1,52

Hür Dava Partisi - % 0,27

Vatan Partisi - % 0,20

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MERSİN SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan - % 74,18

Muharrem İnce - % 14,94

Meral Akşener - % 8,47

Selahattin Demirtaş - % 1,18

Temel Karamollaoğlu - % 1, 08

Doğu Perinçek - %0.14

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MERSİN SONUÇLARI

EVET - % 74

HAYIR - % 26

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ MERSİN SONUÇLARI

AKP – 58,8

MHP - % 30,5

CHP – % 6,3

BDP - % 1,3

SP - % 1,3

BBP - % 1,2

MARAŞ'TA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

AKP-MHP ittifakı yüzde 75’i aşan oy potansiyeliyle seçimi rahat kazanmaya yakın. CHP PM Üyesi Ali Öztunç’un adaylığının sonucu değiştirme ihtimali çok düşük.

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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