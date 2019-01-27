27 Ocak 2019 17:10

Maraş'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

2019 yerel seçimlerinde Maraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

Maraş'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Fotoğraf: Pexels

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    CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakın ortaklık için anlaşma sağladığı kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta bu birlikteliğin sonucu değiştirme ihtimali epey düşük. Kent siyasetini yüzde 75'e yaklayan oranda kontrol eden AKP-MHP ittifakı seçimin mutlak favorisi.

    KAHRAMANMARAŞ'TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

    AKP- Hayrettin Güngör

    CHP- Ali Öztunç

    Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

    KAHRAMANMARAŞ'TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

    24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAHRAMANMARAŞ SONUÇLARI

    AKP – % 57,79

    MHP - % 16,32

    CHP - % 9,46

    İYİ Parti - % 9,74

    HDP - % 3,43

    Saadet Partisi - % 1,52

    Hür Dava Partisi - % 0,27

    Vatan Partisi - % 0,20

    24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MERSİN SONUÇLARI

    Tayyip Erdoğan - % 74,18

    Muharrem İnce - % 14,94

    Meral Akşener - % 8,47

    Selahattin Demirtaş - % 1,18

    Temel Karamollaoğlu - % 1, 08

    Doğu Perinçek - %0.14

    2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MERSİN SONUÇLARI

    EVET - % 74

    HAYIR - % 26

    Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

    2014 YEREL SEÇİMLERİ MERSİN SONUÇLARI

    AKP – 58,8

    MHP - % 30,5

    CHP – % 6,3

    BDP - % 1,3

    SP - % 1,3

    BBP - % 1,2

    MARAŞ'TA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

    AKP-MHP ittifakı yüzde 75’i aşan oy potansiyeliyle seçimi rahat kazanmaya yakın. CHP PM Üyesi Ali Öztunç’un adaylığının sonucu değiştirme ihtimali çok düşük.

    SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

    •     Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
    •     Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
    •     Büyük Birlik Partisi (BBP)
    •     Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
    •     Demokrat Parti (DP)
    •     Demokratik Sol Parti (DSP)
    •     Halkların Demokratik Partisi (HDP)
    •     Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
    •     İYİ Parti,
    •     Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
    •     Saadet Partisi (SP)
    •     Türkiye Komünist Partisi (TKP)
    •     Vatan Partisi

    Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

    CHP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak protokolünü imzaladı

    CHP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak protokolünü imzaladı

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

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