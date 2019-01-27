Kurşun kalem ucundaki sanat

Sinem ERYILMAZ

Hüseyin ÇAKMAK

Can EROK

Sanat için tuvaller yerine kurşun kalem uçlarını kullanan 32 yaşındaki micro art kurşun kalem helkeltıraşı Nihat Özcan, dünyanın bu alanda sayılı isimlerinden biri. Çıplak gözle milimetrik ölçülerde bazen çeşitli figürleri, bazen de sadece bir fikri somutlaştırarak kalem uçlarına işleyen sanatçının eserleri arasında birçok dünya mirası yapının yanı sıra tek bir kesitte işlenmiş yekpare zincir halkaları, dumanı tüten bir tren, kulplu bir kahve fincanı, yekpare kesitte işlenmiş iç içe kalpler, çeşitli hayvan figürleri ve eşi olmayan doğaçlama çalışmalar da bulunuyor.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Keskin bir gözle yaratıcılığı bir araya getiren Özcan, kalem oyma sanatına ilgisi 3 yıl önce şans eseri karşısına çıkan bir fotoğrafla başlamış. Özcan, büyüteçle görülebilecek detaylara sahip bu sanata başlangıç hikayesini şöyle anlattı:

"Aslında tam zamanlı bir işe sahipken ailemle birlikte geçirdiğim vakitlerin haricinde, devasa bir üretme dürtüsüne sahip olarak birçok hobiyle ilgileniyordum. Bir noktadan sonra daha özel bir uğraş arayışına girmiş ve şans eseri karşıma çıkan bu sanata dair bir eser fotoğrafıyla hayatım değişmeye başlamıştı. Uzun zaman araştırmalar yaptıktan sonra evimin bir köşesine kurduğum atölye masamda genelde gece yarıları çalışmalar yapmaya başladım. Tasarımlarımda olabildiğince dünya çapında yapılmamış, daha detaylı, farklı bir bakış açısıyla insanların ruhuna dokunan figürler üretmeye çalışıyorum."

"SABIR NEDİR YENİDEN ÖĞRENDİM"

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Türkiye'de aradığı ölçülerde kalem bulmakta zorlandığı için çalışmalarını ithal ürünlerle yapmak zorunda kaldığını ifade eden Özcan, "Malzemelerin yüzde 90'ını yurt dışından sipariş veriyorum. En küçük çalışma minimum 4-5 saat civarında sürüyor. 3 ay civarında süren çalışmalarım da var. Dünya çapında bu sanata dair bir eğitim bulunmadığı için tek başıma deneme-yanılma yöntemiyle birçok zayiat verdim ama asla pes etmedim, sabır nedir yeniden öğrendim. Bu dönemde sabırlı olmak çok ayrı bir mesele... Sabrı doğru anlamda, doğru dozda kullandığında başarıya ulaşabiliyorsun" diye konuştu.

"YURT DIŞINDA GÖRMÜŞTÜM, TÜRKİYE’DE DE OLMASI HARİKA" DİYENLER VAR

Fotoğraf: Can Erok/DHA

"Başlangıçta hobi olarak çalışıyordum fakat sosyal medyada paylaşımlar yaptıktan sonra ticari konular da gündeme gelmeye başladı" diyerek sözlerine devam eden Özcan şunları kaydetti:

"Özel sipariş çalışmalar, workshop eğitimleri, sergiler ve çeşitli sanatsal etkinliklerde de bulunuyorum. Birden fazla sanatçımıza çeşitli çalışmalar yaptım. Onun haricinde bütün sanatseverlerde ilgi uyandırıyor. 'Ben yurtdışında görmüştüm, Türkiye'de olması harika bir şey’ diyerek ulaşanlar var. Onlara özel çalışmalar yapıyorum.”

SPONSORLARDAN DESTEK BEKLİYOR

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Çalışmaları için bir sponsorunun olmadığını dile getiren Özcan, çok ciddi araştırmalar ve başvuru dönemlerinin olduğunu ancak olumlu dönüş alamadığını belirtti. "Küçük bir iş gibi gözükse de epey büyük projelerim var fakat sponsor bulamadığım için devam edemiyorum" diyen Özcan bu konuda destek bekliyor.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

"Her şey planladığım gibi giderse ileride bu sanat adı altında bir atölye açmayı planlıyorum" diye konuşan Özcan, "Çalışmalarımı dünya çapında paylaşımlar halinde devam ettirmek, eğitimler vermek istiyorum. Yolculuğumuz o noktalarda iyiye doğru giderse bunların da gerçekleşmesini planlıyorum" dedi. (İstanbul/DHA)

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Fotoğraf: Can Erok/DHA