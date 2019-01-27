Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1 yendi

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un gollerini 70'inci dakikada Dario Melnjak, 72'nci dakikada Vedat Muriqi ve 82'nci dakikada Prejuce Nakoulma kaydederken, Akhisarspor'un tek golü 15'inci dakikada Edin Cocalic'ten geldi.

Cocalic mücadelenin 20'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Rizespor bu galibiyetle 18 puana yükseldi ve 15.'liğe çıktı. Akhisarspor ise 17 puanla son sıraya geriledi.

Küme düşme hattını ilgilendiren bir diğer müsabakada, 17 puanla 17. sırada yer alan Fenerbahçe yarın Yeni Malatya ile evinde karşılaşacak.

Pazar gününün diğer maçları şöyle: 16.00 Konyaspor-Antalyaspor * 19.00 Sivasspor-Trabzonspor. (SPOR SERVİSİ)