Metalde TİS süreci yaklaşıyor: Ücretler eridi, iyi bir sözleşme şart

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık zam, Renault işçilerinde beklentiyi artırdı. Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak’ın yaz aylarında Ankara’da yapılan eğitimlerde yeni sözleşmenin bir öncekinden daha iyi olacağı yönündeki sözlerini hatırlatan işçiler, beklentilerinin yüksek olduğu ve şimdiden hazırlık yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

Fabrikada işlerin normal seviyelerde olduğunu söyleyen bir Renault işçisi; “Bu aralar üretim baskısı yapmıyorlar. Ne fazla ne de az, ortalama hızda üretim devam ediyor. Sadece askere gitmeyenlerin çıktığını çok duyuyoruz” dedi.

"NE OLACAK BU ZAMLAR?"

İşçilerin gündeminde son dönemde yapılan zamlar var. Bir Renault işçisi, “İnsanların en çok konuştuğu konu bu. AKP’li, MHP’li, CHP’li bütün işçiler bunu konuşuyor. Yerel seçimler sonrası sıkıntıların daha da artacağını benim bölümümdeki herkes konuşuyor ve bu konuda hemfikirler. Zamlar artacak diyorlar. Bir de insanlar, AKP’li işçiler için ‘Bunlar cahil, hiç anlamıyorlar körü körüne bağlılar’ diyorlar ama benim son zamanlardaki gözlemim çok farklı. AKP’li işçiler zamları belki açıktan çok konuşmuyor, kötü gidişi açık açık konuşmuyor ama kendi aralarında bu konuları çok tartışıyorlar. Çünkü maaş daha ele geçmeden dağılıyor. Ay sonunu iyi kötü getiren çok azdır” dedi.

GELSİN YENİ YÜZYILIN SÖZLEŞMESİ

"Yüz yılın sözleşmesi" olarak açıklanan sözleşmeden işçinin elinde hiçbir şey kalmadığını belirten başka bir Renault işçisi de şunları söylüyor:

“İyi kötü elimize biraz para geçti keyfini bile süremeden terk etti bizi. Bir karikatür var ya işçi maaşı alıyor alır almaz para bir yerlere dağılıyor sonra işçi yalvarır vaziyette 'Ne olur biraz daha kal benimle' diyor. Bizim durumuz da tam böyle. Sürekli bir hesap kitap halindeyiz. Yüz yılın sözleşmesi gitti, bu yüzyılın sözleşmesi gelsin diyoruz şimdi. Bu sözleşmeden herkesin beklentisi yüksek. Yazın Pevrul Kavlak Ankara’da yapılan eğitim toplantılarında 'Bu sözleşme geçtiğimiz sözleşmeden daha iyi olacak, daha fazlasını alacağız' demiş. Arkadaşlar bu sözleri videoya çekmişler, 'Zamanı geldiğinde bunu göstereceğiz' diyorlar. Bir de geçen sözleşme sürecinde 2019’un ilk ayında anket yapacaklarını söylemişlerdi, sözleşmeden beklentiniz ne, talepleriniz ne gibisinden fakat daha ses soluk çıkmadı. Sorduğumuzda da 'Daha zamanı var' diyorlar. Şimdiden bu tartışmaların yapılıp hazırlık yapılması gerek bence. Ama fabrikada yerel seçimler tartışması bunun önüne geçti.”

KIDEM TAZMİNATINA SADECE PARASAL OLARAK BAKMAMALIYIZ

İşçilerin kıdem tazminatının fona devredilmesi ve zorunlu BES hakkındaki düşüncelerini sorduğumuzda bir işçi şu yanıtı veriyor:

“Kimse istemiyor. Zamanında kurulan fonların akıbetini herkes biliyor. Deprem fonu, işsizlik fonu ne oldu oradaki paralar, gitti. Fon demek paranın bir şekilde dağılması demek. Bir de olaya sadece parasal bakmamak gerek, kıdem tazminatı aynı zamanda bizim iş güvencemiz. Patronlara karşı işçinin iyi kötü bir savunması, bunu fona devrederek bir anlamda işçiyi savunmasız bırakacaklar. Bireysel emeklilik olayına da kimse sıcak bakmıyor. Zaten ay sonunu zor getiriyoruz. Maaşlarda yapılan her kesinti o ay daha fazla içeri girmemiz demek. Vergi dilimine giriyoruz orada büyük bir kesinti oluyor, zam geliyor faturan daha da artıyor bir de BES kesintisi olacak. Zaten üç kuruş alıyoruz alınan paraya yeni kesintiler ekleniyor habire."

Boydak işçileri ek zam istiyor