Eksen Makina işçileri: Haklarımız yılan hikayesine döndü!

Eksen Makina’da bir yıl önce 400’e yakın işçi çalışırken, bugün sayı 210’a düştü. İşten çıkarılan işçilerin tazminat hakkı verilmezken, çalışmaya devam eden işçilerin ise üç aylık ücretleri hâlâ ödenmedi. Bu duruma tepki gösteren işçiler iş bıraktı. Emekli olanlar dahil tazminat haklarını alamadıklarını ifade eden işçiler, “Tazminat haklarını vereceğiz demesine rağmen patron hâlâ bir adım atmadı. İçeride üç aylık maaşını alamayan biz işçiler, her gün borçların faize binmesi nedeniyle bataklığa doğru giriyoruz. Bu iş yılan hikayesine döndü” dedi.

İŞKUR PATRON TARAFINDAN ENGELLENİYOR MU?

Bu durumdan dolayı Çalışma Bakanlığına sözlü ve yazılı olarak yüzden fazla talep ilettiklerini söyleyen Eksen Makina işçileri, “Bakanlık bizlere, ‘İŞKUR ilgilenecek’ dedi. Ancak İŞKUR da bize üç aydır bir dönüş yapmadı. Tek dediği ‘Dilekçeleriniz Ankara’da o yüzden bir şey yapamıyoruz’ oldu. Biz işçilerin aklında ise şu soru var: İŞKUR yetkilileri patron tarafından engelleniyor mu? Üç aydan beri müfettişin gelmemesini nasıl açıklayacaklar? Bu soruların cevabı verilmediği takdirde İŞKUR yetkilileri başta olmak üzere yetkili kurumlara dava açacağız” dedi.

NOTER GÖREVLİLERİ Mİ?

Son dönemde 16. Noter’de görevli olduğunu iddia eden kişiler tarafından psikolojik baskıya maruz kaldıklarını ifade eden Eksen Makina işçileri, “Video kaydı başta olmak üzere, fotoğraflarımızı çekiyor, başımızda bekleyerek üzerimizde baskı oluşturuyorlar. Biz onlara, ‘Kimsiniz?’ diye sorduğumuzda, ‘Biz işverene açıklama yaparız size değil’ cevabını veriyorlar. Bunun üzerine bazı arkadaşlarımız da onları çekmek isteyince, ‘Müslüman bir kadını neden çekiyorsun?’ gibi anlaşılmaz bir tepkiyle karşılaştık” dedi. Noter yetkililerinin açıklama yapmak zorunda olduğunu ifade eden işçiler, “Biz bunların kim olduğunu nerden bilelim? Bizim üzerimizde baskı uygulamaya hakları nereden var? Peki, aynı yetkililer üç aydır maaş verilmediğini de belgeliyorlar mı? Bizim mağduriyetimizi görüyorlar mı?” sorusunu soruyor.

Patronun işçilere, “Kriz var kısa süreli. Bunu yakın zamanda aşacağız” açıklaması yaptığını ifade eden işçiler, “Hükümet kriz yok derken patron var diyor! İran’a ihracat yaptığımız için patron ‘İran’a ambargo var’ diye açıklama yaptı. Gümrükte ürünlerimiz tutulduğunu söyleyen patrona cevabımız ise inanmıyoruz” dedi.

‘TÜM DOSTLARI BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUZ!’

Eksen patronunun, “7 Ocak’ta kısa dönem çalışma ödeneği kabul edildi. Yeni maaşlarınızı öderiz ama eski maaşların ne zaman vereceğimiz belli değil. Tazminatlarınızı veremem” dediğini aktaran işçiler, “Evlerimizde mağduruz. Şubat ayında tazminatlarımızı ve maaşlarımızı verecekti patron ama yalan oldu! Biz çok basit bir şey soruyoruz, ‘Bunca üretim yaptık. Yeni anlaşmalar imzalandı. Biz işçilere nasıl oluyor da maaşlar ödenemiyor? Tazminatlar verilmiyor?’ Biz işçilerin her gün psikolojisinin bozulduğunu gören bu patronda hiç mi vicdan yok” dedi.

Eksen Makina işçileri başta Gebze’deki işçiler olmak üzere tüm işçi dostlarından destek beklediğini ifade ederek, “Tüm kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler, sendikalar bugün yanımızda olmayacak da ne zaman olacak? Bizler de vakit bulduğumuzda Flormar, İzocam işçilerine desteğe gideceğiz. Onların da bizlere desteğe gelmesini istiyoruz” dedi. Elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediklerini ifade eden işçiler, “Bugün bizlere hem maddi hem manevi olarak destek olunması çok önemli. Bu süreci ancak birlikte olursak kazanırız. İşçilerin birlikte tüm sorunları aşacağına inanıyoruz” dedi.

Eksen Makina işçilerinin çoğu kadınlardan oluşuyor. Kadın işçiler de “Kadın örgütlerinden ayrıca destek bekliyoruz. Kadın işçilerin mücadelesi desteklemeyecekse bu kadın dernekleri neyi destekleyecek? Evrensel gazetesi aracılığıyla çağrımızdır: Tüm kadınlar Eksen Makina işçilerine destek olmalı, mücadelesini büyütmelidir” dedi.

Ayrıca Metal Sendikasının yetki başvurusunun olumlu sonuçlanmasını bekleyen işçiler, “Sağ olsun sendika elinden geleni yaptı. Türk Metal servis, gıda gibi yardımlarla destek oldu. İki yıldır bitmeyen mahkeme süreci umarız yakın bir zamanda olumlu sonuçlanacaktır” dedi. (Gebze/EVRENSEL)