27 Ocak 2019 15:13

Fransa’nın en büyük sendikası sosyal adalet için grev çağrısı yaptı

CGT sendikası, sosyal adaleti iyileştirecek önlemler alınması için tüm işçi ve emekçiler ile Fransa gençliğini 5 Şubat’ta grev ve eyleme çağırdı.

Fransa’nın en büyük sendikası sosyal adalet için grev çağrısı yaptı

Fotoğraf: Eren Araman/Evrensel

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    Özge ALTUN
    Paris

    Fransa’nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan Genel İş Konfederasyonu (CGT) acil sosyal sorunların çözülmesi talebiyle 5 Şubat Salı gününe genel grev çağrısı yaptı.

    Fransa’nın farklı hükümetlerinin uzun yıllar boyunca sermayeye hizmet için çalıştığını ve bunun da toplum içinde eşitsizlikleri artırdığını vurgulayan sendika merkezi, servetin eşit dağıtılmaması nedeniyle bugün sosyal bir kriz yaşandığını belirtti. 

    Sarı Yelekliler’in hareketine cevap vermek için ilan edilen ‘küçük önlemler’in bugün gelinen noktada sorunlara yanıt vermediğine dikkat çeken sendika, “CGT, işçileri, kamu çalışanlarını, gençleri olduğu gibi emeklileri, işsiz kalanları grev ve eylemler aracılığıyla mücadeleye çağırıyor” dedi. 

    CGT tarafından yapılan açıklama şöyle: 

    BUGÜNKÜ KRİZ HÜKÜMETLERİN SORUMLULUĞUDUR

    “Uzun yıllardır sermayeye hizmet için art arda gelen hükümetlerin uyguladığı politikalar toplumsal, ülke içi bölgesel ve vergi alanlarında büyük eşitsizliklere sebep oldu. CGT durmaksızın kamu güçlerinin dikkatini bu tehlikeye çekti, iş yerleri ve kamu hizmetlerinde saldırgan reformlara karşı, ülkede üretilen servetin başka bir şekilde dağıtılması için mücadele etti. Hükümet ve patronlar bugünkü krizin karşısında sağır kaldılar ve onun sorumlularıdır.

    Sarı yeleklilerin hareketine cevap vermek için ilan edilen küçük önlemler bugünkü sosyal aciliyete yanıt vermemektedir.”

    CGT ZENGİNLİĞİN YENİDEN DAĞITIMI İÇİN MÜCADALEYE ÇAĞIRIYOR

    “Büyük şirketlerin hissedarlarına dağıtılan 57 milyar avro işçiler tarafından yaratılan zenginliklerin boyutunu ortaya koyuyor.  Haftalardır süre gelen yurttaşların mücadelesinden de öte, özellikle grev aracılığıyla, patronlara zenginliğin yeniden dağılımını dayatabilmek için güçler dengesini oluşturmak bir zorunluluktur.

    CGT, işçileri, kamu çalışanlarını, gençleri olduğu gibi emeklileri, işsiz kalanları grev ve eylemler aracılığıyla mücadeleye çağırıyor:

    GENEL GREVİN TALEPLERİ

    • Asgari ücret, memur ücretleri hesaplama endeksi, tüm ücretler, emeklilik maaşı ve sosyal yardımlar arttırılsın;
    • Vergi reformu: Zenginliklerin daha fazla vergi ödemesini teminat altına almak, işçi ve aileleri cezalandıran dolaylı verginin (KDV, akar yakıt vergisi) yükünün hafifletmesi için gelir vergisinin tamamen değiştirilmesi ve daha büyük bir kademeli artışını sağlanması; büyük şirketlerin Fransa’da vergi ödemesi (örneğin GAFA’lar), yüksek gelirlilere ve sermaye biriktirenlere daha yüksek bir vergi sistemi;
    • İstihdama, ücretlerin arttırılmasına, üretim araçlarına yatırım yapılmasına hizmet etmeyen ve sosyal koruma sistemimize zarar veren şirketlere verilen ekonomik yardımların (rekabet için vergi kredisi, vergi muafiyeti) kaldırılması;
    • Tüm bölgelerde kamu hizmetinin halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için geliştirilmesi, görevlerini iyi bir şekilde uygulayabilmeleri için yeterli personel atanması;
    • Özellikle de hükümet tarafından kısıtlandırılmak istenilen ‘gösteri hakkı’ olmak üzere kamu özgürlüklerine saygı

    CGT, tüm çalışma alanları ve mesleki sektörlerde 5 Şubat Salı günü yapılacak olan grev ve eylemlerin başarılı olması için toplantılar yapma ve mücadeleye davam etmek için tartışmalar yapma çağrısında bulunuyor.” 
     

     

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