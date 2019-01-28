Boydak işçileri ek zam istiyor

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri'de TMSF’ye devredilen Boydak Holding’de 2017’de yapılan 3 yıllık sözleşmenin son yıl zammı için görüşmeler başladı. TMSF’nin açıklaması enflasyon oranında olurken, örgütlü olan sendikaların (Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş, Öz İplik-İş ve Özçelik-İş) açıklaması ise sözleşmenin 40. maddesi gereğince asgari ücret artışı artı yüzde 2. Boydak işçileri ise “Alım gücü giderek düşmüştür, ek zam talep ediyoruz” dedi.

Gazetemize konuşan işçilerden biri, “2017’de 3 yıllık sözleşme yapıldı. Ama gelinen süreçte görüyoruz ki ekonomideki gidişat, işçilerin alım gücünün giderek düşmesi bizleri zor durumda bırakmıştır. TMSF’nin ‘Enflasyon oranında zam veririz’ açıklaması işçilerin belinin bükülmesidir. Sendikanın ise asgari ücret zammı artı yüzde 2 zam isteği de bugün açısından yeterli değildir. Sendika ve işçiler olarak daha iyi bir zam talep edebiliriz” dedi.

‘EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI BU DEĞİL’

Düne oranla alım gücünün düştüğünü söyleyen başka bir işçi de “Asgari ücret zammı işçilerin bir bölümüne ‘iyi bir zam’ gibi gelse de her şeye gelen zamları düşündüğümüzde eriyip gidecektir. Trilyonlar kazanırken, Kayserispor sponsorluğuna ciddi bütçeler harcarken, işçilerine de daha fazla zam verilmelidir” diye konuştu.

“Çarşı pazar fiyatlarından haberleri var mı?” diye soruna bir işçi de şöyle devam etti:

“Eskiden pazara gittiğimizde kilo kilo aldığımız meyveyi-sebzeyi artık tane ile alır olduk. Hem TMSF’nin verdiği, hem de sendikanın sözleşme gereği zam isteği bu süreçte artırılmalıdır, ek zam verilmelidir. ‘Zam yeterli’ diye düşünen arkadaşlarımız da emeğinin gerçek karşılığı talep etmelidir.”

2015 sözleşmesinden önce yüzde 4’lük zam sonrası işçilerin iş bırakması sonucu zammın arttığını belirten bir işçi de “Biz işçiler olarak isteklerimizi söylemeliyiz. Maaşı alıyoruz ayın sonunu nasıl getireceğiz diye düşünüyoruz. Her şey ateş pahası olmuş durumda. Sözleşmemizin de üstünde bir zam hakkımız var diye düşünüyorum. İşçiler olarak bir arada olursak bunları başarabiliriz” dedi.

NE OLMUŞTU?

2015’de Öz Ağaç-İş ile Boydak Holding arasında yapılan görüşmelerde yüzde 3+3 zamma anlaşılacağı söylentilerine ve sözleşmenin 3 yıllık olmasına yaklaşık 4 bin işçi tepki göstermişti. Boydak Holding binası önünde bir araya gelen işçiler bir gün iş bırakmıştı.

Boydak Holding TMSF’ye devredildi