Aygün Alüminyum işçileri: Çıkış değil ücret verilsin, zam açıklansın

Tuncay SAĞIROĞLU

Çorlu

İşçilerin büyük bölümünün asgari ücretle çalıştığı Çorlu’daki Aygün Alüminyum’da ücretlerine ne kadar zam geleceğini merak eden işçiler ücretlerini dahi alamadı. Şubat ayının arifesine gelinmesine rağmen aralık ayı ücretlerini alamayan Aygün Alüminyum işçileri, “Faturalarımızı ödemediğimiz için elektriklerimiz kesildi. Borç bulup bir de 50 lira da açma-kapama parası veriyoruz. Banka kredileri ve kart borçlarına faiz bindi” diyerek mağduriyetlerini anlatıyor.

Her sene sürecin uzatılarak zamların haziran ayında açıklandığını belirten bir Aygün Alüminyum işçisi, “Ama geçen sene zamlar ocakta açıklanacak diye söz vermişlerdi. Şimdi bırakın zam açıklamasını, ücretlerimizi dahi alamadık. Bir de bunun üzerine işten atılmalar gündemde. Bundan kurtulmanın yolu sendikal örgütlenmeyi başarıya ulaştırmak” dedi.

Geçen sene fabrika yöneticileri, Türk Metal Sendikasında örgütlenmek isteyen Aygün işçilerine “Ekmek yediğiniz fabrikaya niye ihanet ediyorsunuz” demiş ve işçileri üyelikten vazgeçirmeye çalışmıştı. Bir işçi şu iddiada bulunuyor: “Fabrikaya kimlerin ihanet ettiği ortaya çıktı. Fabrikanın Rusya’daki şantiyesinden birçok yönetici milyarlarca lira değerinde hırsızlık ve yolsuzluk yaptı diye işten atıldı. İşçiler ihanet etmez sadece hak arar.”

İşçilerin büyük kısmı asgari ücret ile çalışıyor. Asgari ücret zammının belirlendiği ilk günlerde işçiler içinde bir memnuniyet olsa da yeni ücret ellerine geçmeden bu hava hemen dağıldı. Aygün işçisi, “Yeni ücret daha elimize geçmeden buhar oldu” diye yakınıyor: “Ücretime 400 lira zam geldi. Önce sevindik. Ama 480 lira doğal gaz faturası gelince para daha elime geçmeden gitti. Hayat çok pahalandı. Bizler de devletin verdiğinin üzerine patron zammını istiyoruz.”

Eski ve kalifiye işçiler ise 1800-1900 lira ücrete çalışıyorlardı. Asgari ücretin belirlenmesi ile şimdi bütün işçiler asgari ücrette eşitlendi. Bu işçiler ise en az asgari ücrete gelen zam oranı kadar zam yapılmasını istiyor.

Aygün Alüminyum’da uzun süredir işçiler içinde işten atma söylentileri dolaşıyor. Şu ana kadar sadece şantiyelerden ve idari kadrodan işten çıkarmalar oldu. Fabrikada huzurun kalmadığını belirten işçilerden bazıları, “Tazminatı versinler giderim” derken, işçilerin çoğu çıkışları durdurmak için birliklerini güçlendirmeye çalışıyor. Bir işçi, “Fabrikada işler yavaşladığından dolayı çıkış söylentileri sürekli oluyordu. Ama şimdi 80 kişilik liste dolanıp duruyor. Çıkarılanların da tazminatları takside bölünecekmiş. Çünkü şantiyelerden çıkarılanların tazminatları takside bölünmüş. Biz çıkışlara kökten karşıyız. Fabrika yıllardır büyük karlar yaptı. Kriz var diye cezasını biz niye çekelim. Çıkışları kesinlikle kabul etmeyeceğiz” dedi.

Aygün Alüminyum işçileri: Birliğimizi koruyup mücadeleyi sürdüreceğiz