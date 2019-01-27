Çocuk, güvenlik önlemi alınmayan parkın yanındaki inşaata düştü

Bursa’nın İznik ilçesinde, yanında inşaat temeli bulunan çocuk parkında oynayan 7 yaşındaki çocuk demirlerin üzerine düşerek yaralandı. Çocuğun alnına 4, burnuna ise 3 dikiş atıldı. İznikliler, basketbol sahası yapımı için atılan temelin 6 aydır olduğu gibi bırakılmasına tepki gösterdi.

İznik'e bağlı Eşrefzade Mahallesi Mevlana Sokak'ta bulunan çocuk parkının bitişiğinde, 6 ay önce, basketbol sahası yapımına başlandı. Temeli atılan inşaatın devamı getirilmedi. Parka dün öğle saatlerinde gelen 7 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken, temeldeki demir çubukların üzerine düştü. Çocuk, burnundan, ağzından ve alnından yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen çocuğun alnına 4, burnuna ise 3 dikiş atıldı. Çocuğunun tedaviye alındığı hastaneye gelen baba "İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alınmamış. Tam 6 aydır o inşaat temeli öylece duruyor. Çocuğumun veya diğer çocuklarımızın hayatına mal olabilirdi bu olay. Bunun sorumlusu kimse cezalandırılsın" dedi. (Bursa/DHA)