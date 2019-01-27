Manisa ve İzmir'de deprem
Manisa Akhisar'da 4,3 büyüklüğünde, İzmir Menemen'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'yapılan açıklamaya göre İzmir ve Manisa'da deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 06.15’de yerin 11,4 km derinliğinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.
İzmir’in Menemen ilçesinde saat 06.16’da yerin 4,7 km derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi. (HABER MERKEZİ)
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