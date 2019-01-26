Kocaeli'de Ener Liva konut projesi mağdurları eylem yaptı

Kocaeli’de başlatılan ancak tamamlanmayan Ener Liva konut projesinin mağdurları bu hafta da şantiye önündeydi.

İzmit Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen ve ortağı Ziya Akçay tarafından projesi başlatılan Ener Liva evleri, Sirmen ve Akçay'ın iflas etmesi sonrası durmuştu. 115 konut ve 189 rezidans daire bulunan proje, pek çok insanı mağdur etti. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen bir grup vatandaş bu hafta da şantiye önünde açıklama yaptı. Ener Liva mağdurları adına yapılan açıklamada, "Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Milletvekillerini dolaşmaya başladık, hepsine tek tek gidip derdimizi anlatacağız, haklarımızı alana kadar nereye gidilecekse gideceğiz, elbet birileri sesimizi duyacaktır" denildi.

"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Mağdur edildiklerinin altını çizen vatandaşların açıklaması şöyle: "Emekli ikramiyelerimizi, çoluk çocuğumuzun rızkını Sefa Sirmen'in adıyla buraya yatırdık. Ne yazık ki ne Sefa Sirmen, ne de Ziya akçay kimseye açıklama dahi yapmıyor. Bugün buraya harcayacağımız bir kuruşumuz bile yok, evlerimizde oturmamız gerekirken ya da kirasından faydalanmamız gerekirken biz kira ödüyoruz. Hiç kimseye 'Ben yemedim, sen ye' demeyiz. Buradaki şantiye başıboş bir şekilde duruyor, geçen hafta geldiğimizde camlar kırık, resmi evraklar, tapular yerlerdeydi. Polise haber verildi, o sırada içimizden bir arkadaş Ziya Akçay'a haber verdi, Ziya Akçay 'Benim oradan alacağım hiç bir şey yok' demesine rağmen iki adamını gönderdi, içerideki evrakları topladılar. Yani biz polise ya da kendilerine haber vermesek kimsenin umrunda değil, hal böyle oluncada kafalarda bin bir soru oluşuyor. Biz cefa çekerken sizler sefa sürün diye kazancımızı bu projelere yatırmadık. Hakkımızı istiyoruz." (Kocaeli/EVRENSEL)

Ener Liva Mağdurları yarım kalan evlerinin önüne gitti