26 Ocak 2019 17:57
Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'ta üs bölgemize saldırı yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan TSK üssüne PKK'nin saldırı düzenlediği açıklaması yaptı.
Fotoğraf: TSK
Milli Savunma Bakanlığı "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır" açıklaması yaptı. (HABER MERKEZİ)
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ETİKETLER: Milli Savunma BakanlığıIrak
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