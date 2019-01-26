Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'ta üs bölgemize saldırı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır" açıklaması yaptı. (HABER MERKEZİ)

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