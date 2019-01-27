Irak’tan Türkiye’ye Duhok notası

Irak’ın Kürdistan bölgesinin Duhok kentinde dün bir TSK üssüne gösterilen tepkinin ardından Bağdat-Ankara hattında gerilim yaşanıyor. Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı çağırarak protesto notası verileceğini açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Şeladize kasabasında dün, Türkiye’nin hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilen iki sivilin cenazesinden sonra üsse tepki gösterilmiş, protesto gösterileri düzenlenmişti. Irak basınına göre, cenazenin ardından yerel halk önce TSK ile PKK arasındaki bölgede yaşanan çatışmaları ve bombardımanları protesto etmek için bir gösteri düzenledi sonrasında da bir grup TSK üssüne yürüdü.

Bu kişiler üste bulunan araç ve çadırların bir bölümünü ateşe verirken, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “saldırıların sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği” iddia edildi. TSK mensuplarının açtığı ateş sonucunda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin yaralandığı da belirtiliyordu.

‘EGEMENLİK İHLALİ KABUL EDİLEMEZ’

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise sivillere ateş açılması kınandı ve “Irak’ın egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu” vurgulandı. Açıklamada, ‘TSK’ye ait savaş uçaklarının alçak uçuş yapması’ da kınandı. Irak Dışişleri, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diledi.

‘SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK’

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi dün patlak veren gerilimin ardından “saldırının arkasında provokatörlerin olduğu ve bunu yapanların cezalandırılacağı” açıklaması yapmıştı.

YABANCI ÜLKE ÜSLERİ KAPATILSIN

Irak Parlamentosu YNK Parlamenteri Şêrwan Mirza, saldırıya ilişkin Roj News’e konuştu. Mirza, “Irak Dışişleri Bakanı’ndan son süreçte yaşanan olaylara ilişkin Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni çağırıp, uyarıda bulunmasını isteyeceğiz. Çünkü yaşananlar Irak’ın bağımsızlığına yönelik bir ihlaldir. Irak’ta yaşayan halkın savunmasından Irak hükümeti sorumludur. Irak hükümeti bu konuda ciddi araştırmalar yapmalıdır” diye konuştu.

Irak’ta bulunan yabancı devletlerin üslerinin çıkarılması gerektiğini söyleyen Şêrwan Mirza, yabancı güçlerin varlığının Irak’ın bağımsızlığına müdahale olduğunu ifade etti. Şêrwan Mirza, “Irak’ın bağımsızlığını savunuyoruz, onun için Irak’ta bulunan bütün yabancı askerlerin çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Dün seçim bölgesi Antalya’daki hortum nedeniyle yaşananlara iliştin incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani ile yapığı telefon görüşmesini de hatırlatarak, “Bunun arkasında PKK7nın olduğunu biliyoruz. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bu türden provokasyonlara prim vermemeleri gerektiğini söyledik. Kışkırtmanın arkasında kimlerin olduğunu tespit etmek için kapsamlı bir araştırma yapmaya başladıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

BARZANİ: TOPRAKLARIMIZIN KOMŞULARIMIZA KARŞI KULLANILMASINI KABUL ETMİYORUZ

Barzani, Erbil’de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

“Kürdistan Bölgesi olarak siyasetimiz şudur; komşularımızın güvenliğinin tehdit edilmesi amacıyla topraklarımızın kullanılmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” diyen Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu felaketlere neden olan da budur. Bu örgütler Kürdistan Bölgesi topraklarını kullanarak komşularımıza sorun oluşturmak istiyorlar. Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Huzuru bozmadan gösteri yapmak elbette haktır ancak biz gösterilerin yönünü değiştirip şiddete başvurulmasını kabul etmiyoruz. Durumun incelenmesi için gerekenler yapılacaktır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çok ciddi bir şekilde üzerinde duracağız."

Rudaw'ın haberine göre bir soru üzerine PKK’nin bulunduğu bölgelerin bombalanması sonucu sivil ölümlerinin gerçekleştiğini belirten Barzani, “Maalesef Türk savaş uçaklarının bombalaması sonucu bazı vatandaşlarımız şehit oldu. Bu şehadetler köylerin bombalanması sonucu değil, PKK’nin bulunduğu bölgelerin bombalanması sonucu olmuştur. PKK’nin varlığı buna sebeptir. Bu bombardımana neden olan sebepleri ortadan kaldırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bombalanan bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıldığını söyleyen Barzani, bombardımanların sivil kayıplara yol açmaması için Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Barzani, dünkü olayların ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

“Biz Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak, başlangıçta huzur içinde gerçekleşen bu protesto gösterilerini tahrik edenlerin bulunması için soruşturma başlatılacağını vurguladık. Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak biz vatandaşlarımızın güvenliğinden sorumluyuz. Maalesef, komşu devlerlere muhalif olan kesimler Kürdistan Bölgesi topraklarını kullanarak saldırı düzenliyorlar. Şu soruyu soralım; kim bunu kabul edebilir? Topraklarımızı kendini hazırlamak için kullacaksın sonra gidip saldıracaksın bunun bedelini de halkımız ödeyecek. Duhok’ta olan da Süleymaniye’de olan da budur. Biz buna ne katılıyoruz, ne de katılacağız. Topraklarımızın kullanılmasını asla kabul etmiyoruz." (HABER MERKEZİ)

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