ABD'den BM'ye Venezuela'da darbeye destek çağrısı

Venezuela'da Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan etmesinin ardından darbe girişimini ve Guaido'yu destekleyen açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa İspanya Almanya ve İngiltere 8 gün içinde seçim ilan edilmezse Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı. ABD de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıma çağrısı yaptı.

"8 GÜN İÇERİSİNDE SEÇİM İLAN EDİLMEZSE GUAIDO'YU TANIRIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilanı yapılmazsa Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün içinde seçimler ilan edilmezse siyasi süreci başlatabilmek için Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır hale geleceğiz. Bu konuda Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz" dedi.

Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élections annoncées d’ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître @jguaido comme « Président en charge » du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 Ocak 2019

İspanya'dan da Fransa ile aynı açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan, basın açıklaması yaptı. İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika ülkeleri ile diplomasi trafiği yaptığını kaydeden Sanchez "Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz. Hükümet koymak veya çıkarmak istemiyoruz. Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Fransa ve İspanya'nın ardından Almanya ve İngiltere'de sekiz gün içinde Venezuela'da seçime gidilmezse muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Twitter'dan yaptığı açıklamada "Guaido, Venezuela'yı ileriye taşıyacak kişidir. Eğer sekiz gün içerisinde adil bir seçim yapılmazsa İngiltere onu (Guaido) geçici başkan olarak tanıyacak" dedi.

2/2 @jguaido is the right person to take Venezuela forward. If there are not fresh & fair elections announced within 8 days UK will recognise him as interim President to take forward the political process towards democracy. Time for a new start for the suffering ppl of Venezuela — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 26 Ocak 2019

MADURO'DAN İSPANYA'YA TEPKİ: KİMSE BİZE ÜLTİMATOM VEREMEZ

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in Venezuela'da hemen seçime gidilmesini istedikleri yönünde önceki gün yaptığı açıklamaya dün gece cevap verdi. Maduro "Eğer seçim istiyorlarsa ülkelerinde yapsınlar çünkü mevcut İspanya Başbakanı halk oylaması ile seçilmedi. Hiç kimse bize hiçbir ders ve ültimatom veremez" dedi.

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi lideri ve Başbakan Sanchez'in, 2002 yılında dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e karşı yapılan darbeyi destekleyen İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar gibi hareket ettiğini söyleyen "Maduro Sanchez Aznar'ın senaryosunu tekrarlıyor" dedi.

İspanya'yı emperyalist olmakla eleştiren Maduro, "İspanya'ya, onun ırkçılığına ve ayrımcılığa karşı harekete geçiyoruz. Venezuela'dan gitsinler, bizim için önemli değil. Biz özgür olmaya karar verdik. Onlarsız, onların kendilerini üstün gören kompleksleri olmadan daha mutlu olacağız." dedi.

BM VENEZUELA GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün ABD'nin talebi üzerine toplandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Venezuela gündemiyle toplandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BMGK'ye, Venezuela'da Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıma ve demokratik geçişe destek verin açıklaması yaptı.

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler