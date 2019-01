ABD'den BM'ye Venezuela'da darbeye destek çağrısı

Venezuela'da Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan etmesinin ardından darbe girişimini ve Guaido'yu destekleyen açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa İspanya Almanya ve İngiltere 8 gün içinde seçim ilan edilmezse Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı. ABD de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıma çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilanı yapılmazsa Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün içinde seçimler ilan edilmezse siyasi süreci başlatabilmek için Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır hale geleceğiz. Bu konuda Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz" dedi.

İspanya'dan da Fransa ile aynı açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan, basın açıklaması yaptı. İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika ülkeleri ile diplomasi trafiği yaptığını kaydeden Sanchez "Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz. Hükümet koymak veya çıkarmak istemiyoruz. Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Fransa ve İspanya'nın ardından Almanya ve İngiltere'de sekiz gün içinde Venezuela'da seçime gidilmezse muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Twitter'dan yaptığı açıklamada "Guaido, Venezuela'yı ileriye taşıyacak kişidir. Eğer sekiz gün içerisinde adil bir seçim yapılmazsa İngiltere onu (Guaido) geçici başkan olarak tanıyacak" dedi.

2/2 @jguaido is the right person to take Venezuela forward. If there are not fresh & fair elections announced within 8 days UK will recognise him as interim President to take forward the political process towards democracy. Time for a new start for the suffering ppl of Venezuela