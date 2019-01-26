Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD petrol almak isterlerse satarız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Maduro, ABD ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin kesilmesinin, iki ülke arasındaki petrol ticaretini etkilemeyeceğini söyledi.

Maduro'nın konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

"Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız"

"Venezuela'nın cumhuriyet olarak varlığı ve egemenliği için olağan üstü bir dönem içindeyiz. Ülkedeki darbe girişimine bir de ülkedeki gerçek durumu manipüle etmek için uluslararası medya darbesi eşlik ediyor"

"ABD İSTERSE PETROL SATARIZ"

"Venezuela'da olan meseleler bizi ilgilendirir. Bu problemleri, kendi evimizde, herhangi emperyalist ABD'nin müdahalesi olmadan çözmeliyiz"

"ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek. Eğer patates almak isterlerse, patates satarız. Petrol almak isterlerse petrol. Eğer hiçbir şey satın almak istemezlerse de satmayız" yanıtını verdi.

"ULUSAL BİR DİYALOGA HAZIRIM"

"Ülkenin ilerlemesi için anayasa çerçevesinde ulusal bir diyaloğa hazırım. Bugün, yarın ve daima da hazır olacağım. Umarım Venezuela muhalefeti aşırıcılar tarafından kurulan tuzaktan kurtulur, makul ve içten bir diyalog yolu açılır" (DIŞ HABERLER)

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