27 Ocak 2019 09:01

Nuran Taş: Sanatçının müziğiyle kurduğu anlam öncelikle kendi içinde

Tekgül Arı, geçen ay “Ah Yarim” ile dijital platformlarda yerini alan Nuran Taş ile konuştu.

Nuran Taş: Sanatçının müziğiyle kurduğu anlam öncelikle kendi içinde

Fotoğraf: Basın tanıtım görseli

    • Paylaş

    Tekgül ARI

    Mucur-Kırşehir doğumlu Nuran Taş, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Mezunu. Bir dönem bilgisayar programcısı ve sistem analisti olarak çalıştı. Uzun yıllar müzik ve iş yaşamını birlikte yürüttü. 1995 yılında “Doğarcasına” adlı albüm çalışması müzikseverlerle buluştu. Daha sonra iki türkülük stüdyo çalışmasını sundu. TRT’de ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı Ahmet İnam ile “Aydın Bakışı”, sonrasında Radyo Özgür’de “Sesler ve İzler” programını yaptı. 2018 yılında son tekli çalışması “Ah Yarim” ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

    Halk müziği sanatçısı Nuran Taş ile müzik yolculuğu üzerine konuştuk. Sanatçının müziğiyle kurduğu anlam öncelikle kendi içinde olduğunu söyleyen Taş, “Sanatı tüketim nesnesine dönüştürmemek için, her sanatçı kendi alanında görünürlük-görünmezlik algısına da kapılmadan kalıcı, güzel ürünler vererek mücadele etmeli” dedi.

    Müziğe olan sevginizin öyküsünü kısaca anlatır mısınız? Bu alanda kimlerle çalıştınız? 

    Anadolu’nun küçük bir kasabasında, sürekli yaşadığı koşulların sınırlarını zorlayan, yetinemeyen bir çocukluk dönemiydi.Genel anlamda tutkulu bir müzik aşkından söz etmem gerekiyor. İlkokulda mandolin kursuna giderek ilkin notayla tanıştım. Sonrasında kendi kendime bağlama çalmayı öğrendim. Okul yıllarında fakülte ve üniversite korolarında yer aldım, konserler verdik sürekli. Devlet Opera ve Bale korist ve solistlerinden şan, Çağdaş Sanat Merkezi’nde armoni dersleri aldım. “Doğarcasına” albümünü çıkardım sonradan. Kıvılcım Sanat Merkezi’nde Okan Murat Öztürk ile tanıştım. Coşkun Güla Müzik Merkezi’nde Bircan Pullukçuoğlu ile TRT, THM repertuar, nota, usul dersleri aldım. Sonrasında iki türkülük “Harman Yeri” ve “Yarim Yarim” çalışmasını gerçekleştirdim.

    Yıllar önce sizinle, AFSAD da bir fotoğraf slayt gösterisinde aryalar seslendirdiğiniz bir ortamda tanıştığımı anımsıyorum. Sonrasında sizi televizyon, radyo ve konserlerinizle takip ettim. Fakat sonra sizi göremez olduk. Ta ki sözü ve bestesi size ait olan “Ah Yarim” şarkısının geçen aralık ayında yapılan tanıtım konserine kadar. Neden bu kadar ara verdiniz? 

    Ses ve yorum konusunda, hissedebiliyorsan hissettirebilirsin ancak. Sesimde isyan, çığlık, yanıklık ve yara varsa bu başkaları tarafından da hissedilmeli, sadece bende kalmamalı. Kalırsa ağır bir yük olur, taşınamaz. Müziğe aslında hiç ara vermiş değilim. Sürekli çalışmalarımı söz ve beste yaparak sürdürdüm.

    İşin gerçek yanı albüm yapmak maddi anlamda çok kolay bir iş değil. Sanıldığı gibi hiçbir firma da sanatçısının alt yapı masraflarını karşılamıyor. Düzenleme, stüdyo masrafları sanatçıya aittir. Firma basım, dağıtım işini yapar, isterse reklam da. Bu konuda girişimlerim oldu ama birçok yanıyla kafama yatmadığı için geri çekildim. En önemli etken maddi boyutu diyebilirim.

    Müzik piyasasını gücü elinde tutanlar belirlediği anlaşılıyor. Hangi müziğin-hangi sanatçının dinlenebileceği gibi…

    Erkan Oğur’a sormuşlar, “Müzik piyasasını nasıl buluyorsunuz.” diye. O da “Müzik ve piyasa ikisi yan yana gelmez ki.” demiş. Ben de kendimi hep bu anlayışa yakın hissettiğim için yaşadığım zorlukların nedeninde biraz da bunun payı olduğunu düşünüyorum. İşin aslı popüler müziğe daha çok şans tanınıyor, halk müziği ikincil durumda kalıyor hep. Halk müziği, adı üstünde halkın müziği... Popülizme hiç ihtiyacı olmadığı gibi; sözlerdeki derinlik, kalıcılık bize binlerce yıllık geçmişinin, sağlamlılığının izlerini çok açık olarak gösteriyor. O nedenle bu müziği icra edenler de geçmişten günümüze sessiz ama derinden kitlelere ulaşır. Buna hiçbir güç de engel olamaz.

    Siz şarkı sözleri yazıyorsunuz, beste de yapıyorsun. Teknoloji çağındayız ve kitle iletişim araçları sunumları ile sürekli imge ve anlam üreterek kitleleri kendi egemenliği altında tuttuklarını görüyoruz. Böyle bir anlam bombardımanı altında, sanatçının müziğiyle, sözleriyle kurduğu anlam kitlelere ulaşıp yürekte çoğaltılabiliyor mu?

    Sanatçının müziğiyle, sözleriyle kurduğu anlam öncelikle kendi içindedir. Bu şiirde, romanda, müzikte hep aynı süreçtir. Bir üretim alanı olarak sanat, var olanı sanatçı kendi algı dünyasında dönüştürdükten sonra bir anlamda evrenselliğe de açıldığı kapıdır. Müziğin en büyük işlevi insanlar arasında ortak bir duygu alanı yaratmak olduğuna göre, dünyanın farklı ülkelerinden yüreklere dokunduğunuza dair işaretler alıyorsanız müziğin anlamı da çoğalmış oluyor. Kendi adıma, o işaretleri aldığımı düşünüyorum.

    Ne dersiniz, günümüzde sanat da tüketim nesnesine mi dönüştü?

    Sanatı tüketim nesnesine dönüştürmemek için, her sanatçı kendi alanında görünürlük-görünmezlik algısına da kapılmadan kalıcı, güzel ürünler vererek mücadele etmeli.

    Son olarak, şarkı söylerken sadece Halk Müziği mi olacak bundan böyle? 

    Halk Müziği ile sınırlı olmayacak. Etkinliklerimde ve konserlerimde farklı dillerden etnik şarkılara da farklı türlere de yer vermek istiyorum. Çok uç noktalar olmasa da söylerken kendimi iyi hissettiğim her şarkıyı, türküyü seslendirmeye devam edeceğim. 

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Sivas’ta heyelan meydana geldi
    SONRAKİ HABER

    Kırmızı ete zam kapıda
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Görkemli, disiplinli ve kitlesel bir 1 mayıs için alanlara!

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Cinsel şiddet

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Peru'da eski başkanın intiharı ve Odebrecht'in yankıları

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA Playoff: Doğu Konferansı eşleşmelerine bakış

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 5

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Van Valiliğinden 1 Mayıs yasağı
    Van Valiliğinden 1 Mayıs yasağı

    Van Valiliği, kentteki yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem etkinliklere 10 gün süreyle yasak getirdi.

    Elazığ’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı
    Elazığ’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı

    Elazığ'da sendika ve siyasi parti yöneticileri 1 Mayıs hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

    Avcılar emek ve demokrasi güçlerinden ortak 1 Mayıs şenliği
    Avcılar emek ve demokrasi güçlerinden ortak 1 Mayıs şenliği

    Avcılar Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Avcılar Belediyesi binası önünde düzenlediği şenlikle tüm emekçilere 1 Mayıs'a katılma çağrısı yaptı.

    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı
    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı

    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ Mezunları Derneği, Medya Topluluğunun hazırladığı video ile tüm öğrencileri 1 Mayıs'a davet etti.

    Bu hafta 4 gazeteci ve 1 yönetmen hakim karşısına çıkıyor
    Bu hafta 4 gazeteci ve 1 yönetmen hakim karşısına çıkıyor

    Bu hafta gazeteciler Adil Demirci, Alican Uludağ, Ertuğrul Mavioğlu ve Kemal Demir ile yönetmen Çayan Demirel hakim karşısına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü

    Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralan Futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti.

    ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu
    ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu

    Rektörlük tarafından engellenmek istenen 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, öğrencilerin tepkisi, kararlı duruşu ve mücadelesiyle gerçekleşti.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım
    İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile yerel seçim ve 1 Mayıs'a ilişkin tartışmaları değerlendirdik.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış
    Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış

    2016’dan 31 Mart’a kadar kayyumla yönetilen borç içindeki Yenişehir Belediyesinin yeni Başkanı Belgin Diken, paranın halk için harcanmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi
    DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

    Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası, Tuzla Deri Organize Sanayi’deki tüm örgütlü iş yerlerinden işçilerin katılımıyla 1 Mayıs'ı kutladı.

    Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu
    Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefini konuştu.

    Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı
    Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı

    Meslek odaları ve dernekler, "Tarımda Milli Birlik Projesi" adıyla gündeme gelen yeni yapılanma girişiminini eleştirdi.

    Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok
    Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok

    Wikipedia, Türkiye’de 2 yıldır sansürlü. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Sansür gerekçesi yaptığınız 4-5 sayfaya değdi mi?

    Karan'dan cinsel saldırı savunması: Survivor'da bile bir şey yapmadım
    Karan'dan cinsel saldırı savunması: Survivor'da bile bir şey yapmadım

    Cinsel saldırıdan yargılanan Ümit Karan skandal sözlerle savunma yaptı: Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım.

    Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır
    Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır

    İhraç edilmelerinin yıl dönümünde barış akademisyenleri ve KHK ile ihraç edilenler Diyarbakır'da açıklama yaptı: Barış ve adalet talebi karşılanmalı.

    İspanya’da erken seçimler: Sol hükümet mümkün mü?
    İspanya’da erken seçimler: Sol hükümet mümkün mü?

    İspanya seçimlerinde sosyal demokrat PSOE birinci olurken, aşırı sağcı parti meclise girdi. Hükümet kurma denklemi ise oldukça karmaşık görünüyor.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1
    ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1

    ODTÜ hazırlık sınıfı öğrencileri yayınladıkları bir video ile 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı. Mimarlık öğrencileri ise 1 Mayıs sergisi açtı.

    Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz
    Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz

    Bağlar’da HDP'li adaya mazbatası KHK’li olduğu gerekçesiyle verilmemişti. Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt ilk meclis toplantısında tepki gösterdi.

    Malatya’da yine evler işaretlendi
    Malatya’da yine evler işaretlendi

    Malatya'da Hacıabdi Mahallesi'nde bazı dairelerin kapıları işaretlendi.

    EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi
    EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi

    Emek Partisi İzmir’in farklı ilçelerinde piknikler düzenleyerek işçi ve emekçilere 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı.

    İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi
    İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin Baloçova'daki İZSU Hizmet binasında çalışan emekçiler yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş
    Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş

    Bolu Belediyesinde 6 üst düzey görevi birden yürütüp maaş alan Serkan Ilgaz’ın kız kardeşini de belediyede çalışıyor gibi gösterdiği iddia edildi.

    Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor
    Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor

    135 gündür açlık grevi yapan tutuklulardan 15'i yarından itibaren “ölüm orucuna” başlayacak.

    Öykü Arin için umut dolu hafta
    Öykü Arin için umut dolu hafta

    Lösemi nedeniyle ilik nakli olan Öykü Arin için bu hafta naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek.