26 Ocak 2019 15:56
Sivas’ta heyelan meydana geldi
Sivas’ın Suşehri ile İmranlı ilçeleri arasında kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Fotoğraf: AA
Sivas Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolunun Akşar köyü mevkisinde heyelan oluştu. Yağışın ardından gevşeyen dev kaya parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle Karacaören, Taklak, Polat, Kavşut, Yoncalı, Erence, Çamlıdere, Eskitoprak, Kemallı grup köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.
Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor. (Sivas/AA)
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