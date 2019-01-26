Antalya'da hortum: Yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında ve Antalya Havalimanı çevresinde hortum oluştu. Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Vali Münir Karaloğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

Vali gazetecilere yaptığı açıklamada, “Üç gündür Antalya'da beşinci hortum vakasını bugün Antalya merkez havaalanımızı da içine alacak şekilde yaşadık. Saatte 133 kilometre hızla güney yönlerinden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Havalimanımızda maalesef 2 otobüsümüz, 1 minibüsümüz, 2 merdivenimiz devrildi. 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde de kısmi hasarlar oluştu” dedi.

VALİ: 12 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Havalimanında yolcu otobüslerindeki yolcuların da içerisinde bulunduğu 12 yaralı olduğunu aktaran Vali, "Yaralılar havaalanından hastanelerimize sevk edildi. Bunların içinde hayati tehlikesi olan yok. Sarı ve yeşil kod hastalarımız. Şu anda Antalya Havalimanı hem geliş hem gidiş yönünde hava trafiğine açık. Herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

DOLU YAĞDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Muratpaşa ilçesi Lara sahilinde hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karada ilerleyerek seralara zarar verdi. Kırcami bölgesindeki çok sayıda sera hortum nedeniyle hasar gördü. Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Güzeloba Mahallesi'nde oluşan hortum havalimanı kadar ilerledikten sona etkisini kaybetti. Hortumun geçtiği noktalarda ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.

Kuvvetli yağış ve fırtına kent merkezinde trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun zaman zaman yerini dolu yağışına bırakması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Caddesi, Güllük ve Konyaaltı caddelerinde görüş mesafesinin kaybolması nedeniyle sürücüler ilerleyemedi ve durmak zorunda kaldı. Yağış nedeniyle kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Kentin ana bulvarı 100. Yıl'da ağaçlar yola devrildi ve ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent merkezinde saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan rüzgar, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Minarenin devrilen parçaları nedeniyle caminin bazı camları kırıldı, çevresindeki ağaçlar ve oturma alanları zarar gördü.

Kuvvetli rüzgar denizde ise dev dalgaları oluşturdu. Konyaaltı sahilinde oluşan dalgaların boyu 5- 7 metreye ulaştı. Falezlere çarpan dalgaların boyu ise 20- 30 metreyi buldu.

HEYELAN OLUŞTU

Konyaaltı ilçesi Altınyaka Mahallesi Üçoluk mevkiinde ise aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle karayolunda göçük meydana geldi. Üçoluk ve Konyaaltı ilçesi arasındaki yol ulaşıma kapandı.

RÜZGAR HIZI 103 KİLOMETRE

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya kent merkezine son 24 saatte metrekareye 90 kilogram, Kemer ilçesine 111 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, kent merkezindeki rüzgar hızının saatte 103 kilometreye ulaştığı vurgulanırken; rüzgar hızının Kemer'de 96, Aksu'da 91 ve Serik'te ise 88 kilometre olduğu belirtildi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle başına çatı malzemesi düşen 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 20 yaşındaki üniversite Kader Buse Acar'ın kaybolduğu belirtilen hortum faciasında yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da dün akşam başlayan sağanak ile fırtına, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatteki hızı 100,5 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu, çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi, bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

Kumluca'da 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Finike'de ise 5 kişi yaralandı.

Fırtına, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde de etkili oldu. Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortumda otomobil, dereye uçtu. Araçtaki Buse Acar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

ENERJİ BAKANI: TRAFO MERKEZLERİNDE ELEKTİRİK YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezi, Taksim'de bulunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nde açıklama yaptı. Antalya'da 260 trafo merkezinde elektrik olmadığını ve 80 bin evin kesintiden etkilendiğini açıkladı. Isparta'da da 140 trafo merkezinde enerji olmadığını ve 20 bine yakın kişinin etkilendiğini söyleyen Dönmez, tedbir amacıyla bazı elektrik dağıtım şirketlerinin enerjiyi kestiğini belirtti.

ÇEVRECİLİK BAKANI: 229 BİNA HASAR GÖRDÜ

Antalya'daki hortum ve fırtınalarla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Kumluca bölgesinde 2 binanın yıkıldığını, il genelinde 21'i ağır hasarlı 229 binada hasar olduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)