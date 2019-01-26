CHP'li Gamze Taşcıer: LÖSANTE'nin tümüne neden ruhsat verilmiyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, LÖSEV’in bağışlarla inşa ettiği ve yıllardan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından tümüne ruhsat verilmeyen LÖSANTE Hastanesi’ni Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Taşcıer, “LÖSANTE’nin tümüne ruhsat verilmemesinin ardında, özel hastanelere müşteri kazandırma amacı mı bulunmaktadır?” diye sordu.

2015’te tamamlanan, Avrupa’nın ilk, Türkiye’nin en donanımlı Lösemili Çocuklar Kenti ve multidispliner hastanesi LÖSANTE 400 yataklı olmasına rağmen yalnızca 75 yatak için ruhsat verildiğini belirten Taşcıer Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti: “Halen 325 yatak için ruhsat verilmemesinin sebebi nedir? Ruhsatlandırma konusunda süren bir çalışma var mıdır?” dedi. Bu hastanenin tam kapasite kullanılamamasının birçok çocuğun tedaviye erişimini engellediğine vurgu yapan Taşcıer “LÖSEV hiç bir maddi karşılık beklemeden çocukları tedavi etmek istiyor, Bakanlık ise edemezsiniz diyor. Bu durum ne aklın, ne mantığın, ne de vicdanın alacağı bir şey değil” ifadelerini kullandı.

LÖSANTE’ye bir radyoterapi cihazı da alındığını, ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu cihaza da ruhsat vermediğini belirten Taşcıer, “Radyoterapi cihazına ruhsat verilmediği için, tedavi gören çocuklar ambulansla başka yerlere götürülürken mikrop kapma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bakan’dan yanıt bekliyorum, ruhsat vermedikleri bu son teknoloji cihazın aynısından Türkiye’de kaç tane var ve kaçı kamu hastanelerinde bulunuyor?” dedi.

‘ÖZEL HASTANELER İÇİN Mİ VERİLMİYOR?’

“LÖSANTE’nin tümüne ruhsat verilmemesinin ardında, özel hastanelere müşteri kazandırma amacı mı bulunmaktadır?” diye soran Taşcıer, Sağlık Bakanı’nın özel hastane sahibi olduğunu hatırlatıp LÖSEV’in daha çok çocuğa ücretsiz sağlık hizmeti vermesinin engellendiğinin altını çizdi. Taşcıer, Bakan Fahrettin Koca’ya, “Şahsınızın kurucusu olduğu Medipol Hastanelerinde lösemi tedavisi yapılmakta mıdır? LÖSANTE Hastanesi’nin tamamlandığı dönemdeki Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu hastanede lösemi tedavisi yapılmakta mıdır?” sorularını yöneltti. (HABER MERKEZİ)