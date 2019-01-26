Ekoloji Birliği: Tüm yerel yönetimlerde çevre koruma birimi kurulmalı

Ekoloji Birliği yerel yönetim için çağrıda bulunarak, “Halktan, emekten, doğadan yana, ekolojik bir yerel yöneticilik anlayışından yanayız ve ülkemizin böyle bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz” dedi.

Yazılan açıklamada yerel yönetimlerin çoğunun verdiği hizmetlerde halkın çıkarları değil, daha fazla rantın gözetildiği belirtildi.

“Kuzey Ormanları’ndan Kazdağı’na, Kozak Yaylası’ndan Aydın’a, Efemçukuru’ndan Yatağan’a, Alakır’dan Dersim’e, İliç’den, Cerrattepe’ye, Karadeniz yaylaları ve kıyılarından Sinop’a, Gerze’den Amasra’ya, Trakya’ya kadar ülkenin her yerinde uygulanan talan projeleri ile ülkemizin önemli ekosistem alanları büyük zarar gördü. Allianoi, Zeugma gibi önemli antik kentler su altında bırakıldı. Hasankeyf hızla yok oluşa sürükleniyor” diye ifade edilen açıklamada Ekoloji Birliği olarak tüm adaylara, programlarına almaları için taleplerini yazarak çağrıda bulundular.

“Bizler, halktan, emekten, doğadan yana, tüm canlıları gözeten, ekolojik bir yerel yöneticilik anlayışından yanayız ve ülkemizin böyle bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz.

Sular arıtılmalı ve halkın çeşmeden içebileceği hale getirilmeli, kaynak suları, 3. şahıslara tahsis edilip satılması yerine, şehir içme suyu hatlarına ilave edilerek içme suları daha kaliteli hale getirilmelidir, İmar planları hazırlanırken, AVM’ler ve emlak rantı değil, sağlıklı barınma alanları, yeşil alanlar, sanatsal-kültürel-eğitim mekanları, deprem toplanma alanları gibi ihtiyaçlar düşünülmelidir, Enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır, Termik santral, metalik madencilik, barajlar, Rüzgar Enerji Santrallari (RES’ler), Jeotermal Enerji Santralleri (JES’ler), Güneş Enerji Santralleri (GES), balık çiftlikleri, sanayi tesislerinin atıkları, pirina-kömür yakımının yarattığı hava kirliliği, yapılaşmanın yol açtığı yeşil alan kaybı ve diğer faaliyetlerin yarattığı tüm çevre sorunlarına duyarlı olunmalı, bunlara karşı verilen ekoloji mücadeleleri yerel yönetimler tarafından sahiplenilerek, her türlü destek sunulmalıdır, Yerel ekolojik tarımsal üretime önem verilmeli, bu ürünlerin aracısız pazarlanması için gerekli üretici pazarları kurulmalıdır, Sebze meyve hallerinde laboratuvarlar kurularak, halkın sağlığı gözetilmeli, ilaç kalıntılı, zehirli gıdalar engellenmelidir, Kaçak yapılaşma ve sanayi tesislerine izin verilmemelidir, Tüm yerel yönetimlerde çevre koruma birimi kurulmalı ve bu birimde konusunda uzman elemanlar görevlendirilmelidir, Doğayı yöneten değil, doğanın bir parçası olduğunu kabul eden politikalar geliştirilmelidir.

Tüm parti ve adayları doğaya karşı işlenen suçların parçası olmamaya, bu suçlara karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Bizler, ülkenin dört bir yanında yaşam alanlarımızı koruma mücadelesi veren 60'a yakın yerel ekoloji örgüt ve hareketlerin birliği, Ekoloji Birliği olarak, 31 Mart seçimlerinde ekolojik bir yaşam çabasına oy vereceğimizi ilan ediyoruz." (İzmir/EVRENSEL)