Kılıçdaroğlu CHP'nin İzmir adaylığı için Tunç Soyer'i MYK'ye sundu

CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak mevcut Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu.

Tunç Soyer'in ismi MYK'da kabul edilirse CHP Meclisi'ne gelecek.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merakla beklenen İzmir adayının, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olması önerisini Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) getirdi.

İsmi adaylar arasında geçen milletvekili Tuncay Özkan'ın "Kim aday olarak ilan edilirse onun etrafında kenetleniriz" dediği belirtildi.

İzmir ile birlikte açıklanmayan bazı ilçe adaylarının da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

CHP şimdiye kadar 16’sı büyükşehir, 28’i il olmak üzere 698 belediye başkan adayını açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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