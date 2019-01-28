28 Ocak 2019 06:49
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Ocak 2019 08:08

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den ilk mesaj

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, ilk mesajında İzmirlilere teşekkür etti.

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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den ilk mesaj

Fotoğraf: DHA

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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında onaylanan Tunç Soyer, ilk mesajını verdi.

    Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, "Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler!.. AŞKLA İZMİR!" ifadelerini kullandı.

    İzmir'de öne çıkan diğer isimler mevcut başkan Aziz Kocaoğlu ile birlikte Tuncay Özkan, Abdül Batur ve Murat Bakan olmuştu.

    Tunç Soyer, 2009'dan bu yana Seferihisar Belediye Başkanlığı yapıyordu.

    TUNÇ SOYER KİMDİR?

    Tunç Soyer 1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi.

    Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.

    2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

    2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

    2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

    2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

    30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

    Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

    31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

    Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. (HABER MERKEZİ)

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