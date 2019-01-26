CHP İzmir adayı yarın açıklanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek partisinin İzmir büyükşehir belediye başkan adayının yarın (27 Ocak) açıklanacağını duyurdu.

CNN Türk’te konuşan Erkek “Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir’de adayımız yarın açıklanacak. Onun için İzmir’de İYİ Parti aday çıkartmıyor bizi destekliyor. Çok büyük bir başarıyla büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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