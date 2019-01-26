26 Ocak 2019 15:02
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Tecride sessiz kalmayacağız
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin Kadın meclisi toplantısında konuştu.
Fotoğraf: MA
HDP Kadın Meclisi, 31 Mart yerel seçimleri, Abdullah Öcalan üzerinde devam eden tecridin kaldırılması ve bu taleple başlayan açlık grevleri gündemiyle Genel Merkez’de toplandı.
Toplantının açılışında konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, açlık grevinin 80’inci gününü geride bırakan Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tahliyesini değerlendirdi. Buldan, “Dün cezaevinden çıkarken güldü ama evinde ağladı. ‘Bütün maneviyatımı cezaevinde bıraktım, yoldaşlarımızı bıraktım, çıktım. Yüreğim, beynim cezaevinde kaldı’ dediğini aktardı. Tecridin 20 yıldır devam ettiğini aktaran Buldan, “buna sessiz kalmayacağız” dedi. (MA)