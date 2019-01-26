Konak Kent Konseyi: Adalet istiyoruz

“Faili meçhul mü, faili bilinen mi” diye soran Konak Kent Konseyi, faili meçhul cinayetlerle ilgili basın açıklaması gerçekleştirerek adalet talep etti.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamayı Alper Yağlıdere okudu.

Yağlıdere, “Uğur Mumcu, Hamit Fendoğlu, Ahmet Taner Kışlalı, Doğan Öz, Abdi İpekçi, Nihat Erim, Kemal Türkler, Çetin Emeç, Musa Anter, Adnan Kahveci, Gaffar Okkan, Hrant Dink, Bahriye Üçok ve diğerleri, Sivas’ta Madımak katliamında diri diri yakılan sanatçılarımız, aydınlarımız, Gezi’de yitirdiğimiz canlarımız, 10 Ekim ve diğer saldırılarda katledilen gençlerimiz, ilerici, demokrat arkadaşlarımız, Cumartesi Anneleri ve diğerlerinin kaybettikleri birçok faili meçhul ya da doğru deyimi ile faili belli cinayete tanıklık ettik” diyerek aradan geçen yıllara rağmen hala bu cinayetlerin aydınlatılmadığını vurguladı.

‘HESABI SORULSUN’

“Bunlar kimlerin organizasyonlarıyla, kimlerin emri ile öldürülmüş, nereden, nasıl kaçırılmış, kimler kaybetmiş, hepsinin devlet kayıtlarında olduğunu biliyoruz. İstenirse, hepsinin bir gün içinde açığa çıkartılabileceğini biliyoruz. Katilleri biliyoruz ve adalet istiyoruz" diye konuşan Yağlıdere, "Bir gün gelecek bunlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız. O gün bugün olsun. Bugün yüzleşelim. Arşivleri açın. Geçmişte kim bu ülkede insanlığa karşı bir suç işlemişse bunların hesabı sorulsun" dedi. Açıklama sonrası Konak Kent Konseyi, halka karanfil dağıttı. (İzmir/EVRENSEL)