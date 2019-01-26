Bakanlık projeyi durdurdu, 150 şoför işsiz kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıklı Yaşam Araçları Projesinin sözleşme bedelinin yüzde 87’sinin tamamlandığını ancak iş eksikliği nedeniyle 24 Kasım 2018 tarihi itibariyle projenin sonlandırıldığını açıkladı.

Bakan Koca, projenin bitmesiyle işlerine son verilen şoförlerin Bakanlıklarının kadrosunda olmadığını, bu işçilerin alt yüklenicilerin sorumluğunda çalıştırıldığını belirterek sorumluluğu üzerinden attı. Taşeron uhdesinde çalıştırılmasına rağmen kamuya ait bir projenin içinde görev alan işçilerin güvencesiz olmasının sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmadığını belirten Gürer, “Ülkemizde güvencesiz, ihbarsız ve kıdemsiz çalıştırılma koşulları devam etmektedir. Kamuda kiralık araç şoförlerine hizmet alım sözleşmesi gerekçesiyle kadro verilmemiş, alt yüklenicisi değişen şoförlerde işsiz kalmıştır. Kamuda alt yüklenicide taşeron çalışanlara kadro verilip taşeron çalışma kaldırılmalıdır. Diğer kamuda taşeron çalışan tüm şoförlere de kadro sağlanmalıdır. Proje bitti, iş bitti mantığı kabul edilebilir bir durum değildir. Mağdur şoförler bakanlık kadrosuna alınmalıdır” diye konuştu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)