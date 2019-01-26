Domates üreticisine sözleşme zulmü

Bursa Karacabey’de salça fabrikası ile sözleşme imzalayan domates üreticileri mahkemelik oldu. İmzaladıkları sözleşmeye uymadıkları gerekçesi ile fabrika tarafından mahkemeye verilen domates üreticileri isyanda. Üreticiler, Sözleşmeye göre çiftçilere avans, gübre ve fide desteği sağlaması gereken salça fabrikası sözleşmeye uymadığını bunun üzerine ürünlerini başka firmalara sattıklarını dile getiriyor.

Domates üreticileri, sözleşmeye ilk aykırı davrananın kendileri olmadığını halde, fabrikanın kendilerinden milyonlarca lira tutarında para talep etmesine öfkeli.

Karacabey Adliyesi’nde görülen davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Sözleşmeli tarım ile sözleşme karşılığı ürettiğiniz ürünü bir firmaya veriyorsunuz. Burada konu olan şey domates. Sanayi domatesi, salçalık. Yıllardır bu bölgede bu yapılıyor. Ama görüyoruz her sene değişik sorunlar yaşıyoruz. Sözleşmeli tarım artık kanayan bir yara olarak karşımızda durmaktadır. Aşağı yukarı her yıl sanayi domates sürecinin ekiminden, sözleşme tarihinden, hasat ve hasat sonrasına kadar sürekli değişik problemler ile karşılaşıyoruz. O zaman bizim, bu sözleşmeli tarım denen mekanizmayı gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Sözleşmeli tarımda üreten ve üreticinin ürününü alan olmak üzere iki taraf olduğunu kaydeden Sarıbal, firmaların sözleşmeyi çok iyi bildiğini ancak üreticinin konuya hakim olmadığını aktardı. Sarıbal, “Çiftçi örgütlenmeli” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)