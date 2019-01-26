26 Ocak 2019 13:47

Cumartesi Anneleri kaybedilen Ayşenur Şimşek için adalet istedi

Cumartesi Anneleri 722. hafta eyleminde, 1995 yılında kaybedilen Ayşenur Şimşek için adalet talep etti.

Cumartesi Anneleri kaybedilen Ayşenur Şimşek için adalet istedi

Cumartesi Anneleri

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması için 23 yıldır mücadele veren Cumartesi Anneleri’nin 722. hafta eylemi yine polis ablukasında gerçekleşti. HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ve Oya Ersoy ile çok sayıda hak savunucusunun katıldığı 722. hafta basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in ablası İkbal Eren okudu.

    ‘TÜRKİYE’DE HUKUK GÜVENLİĞİ KRİZİ YAŞANIYOR’

    Devletin varlık sebebinin hukuk güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyen Eren, “Yasama, yürütme ve yargı organları ‘herkes için hukuk güvenliği’ni sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde hukuk devletinin varlığından söz edilemez. Hukuk güvenliğini sağlamakla yükümlü organlar, bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için Türkiye’de hukuk güvenliği krizi yaşanıyor. Bu yüzden 722 haftadır hukuk devleti talebiyle meydanlardayız. Bu yüzden 23 yıldır Galatasaray’da gerçekleştirdiğimiz ve Anayasa’nın güvencesinde olan buluşmalarımız polis zoruyla engelleniyor. Bizim hukuk ve adalet talebimizin görünmez, duyulmaz kılınmak istenmesi Türkiye’nin demokratikleşmesini engelleme girişimidir” dedi.

    Fotoğraf: MA

    24 YILDIR ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİ

    Eren, 24 Ocak 1995 tarihinde kaybedilen 27 yaşındaki eczacı Ayşenur Şimşek’in akıbetini sordu.

    Eren, sağlık emekçilerinin sendikal çalışmalarının içinde yer alan ve Sağlık-Sen Ankara Şubesi Kurucu Başkanı olan Ayşenur Şimşek’in ailesinin defalarca telefonla aranarak, “Kızınız bu işleri bırakmazsa sonu kötü olur” şeklinde tehdit edildiğini anlattı, “Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ayşenur’un babası iki defa karakola çağırılarak ‘kızın gelip teslim olsun yoksa sonu hiç iyi olmayacak’ diye tehdit edildi. Ailesiyle son olarak 24 Ocak 1995 tarihinde görüşen Ayşenur’dan bir daha haber alınamadı. Kızlarının akıbetinin araştırılması için emniyete, savcılığa ve İçişleri Bakanlığına başvuran aileye ‘gözaltına alınmamıştır’ denildi. Tüm yasal girişimleri sonuçsuz kalan aile 21 Mart 1995’te Ayşenur için kampanya başlattı. Kampanya devam ederken 11 Nisan 1995 tarihli Milliyet gazetesinde Kırıkkale’de bulunan bir kadın cenazesi haberi yayımlandı. Haber üzerine Kırıkkale Savcılığı’na başvuran Şimşek ailesi, 12 Nisan 1995’te kızlarının bedenine Kırıkkale Kimsesizler Mezarlığı’nda ulaştı. Otopsi raporuna göre 28 Ocak 1995’te öldürülen Ayşenur Şimşek’in bedeninde işkence izleri vardı. Kafasından ve göğsünden ateşli silahla yakın vurularak öldürülmüş ve 29 Ocak 1995’te Kırıkkale yolu kenarında bulunmuştu. Emniyette parmak izi bulunmasına rağmen Ayşenur’un bedeni ‘kimliği meçhul’ kişi olarak kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.”

    Eren, Şimşek’in öldürülüp kaybedilmesinden sorumlu olanların belirlenmesi ve cezalandırılması için 24 yıldır etkin bir soruşturma yürütülmediğini belirterek, savcıları göreve çağırdı.

    ‘AYDINLATAMADIĞINIZ HER CİNAYET İMTİHANINIZ’

    Eren’in ardından Ayşenur Şimşek’in kardeşi Ercan Şimşek söz alarak, “Ayşe, adil bir dünya istediği için kendisini sömürü düzeni önünde engel görenler tarafından katledildi. ‘Cinayetleri aydınlatacağız’ diye oy devşirenler ne oldu da ‘Eminönü meydanında gezerken mi kayboldu’ der hale geldiniz? Ne oldu da Galatasaray’ı yasakladınız? Aydınlatamadığınız her cinayet, sizin imtihanınız ve yaptığınız işlerin gölgesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

    Fotoğraf: MA

    ‘DAR SOKAKTA SIKIŞIP KALMIŞ OLSANIZ DA ONBİNLERCE DESTEKÇİNİZ VAR’

    722. hafta eylemine katılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Temsilcisi Milena Büyüm de konuşmacılar arasındaydı.

    Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Sözleşmesine göre ‘Zorla kaybetme’ teriminin tanımını okuyarak sözlerine başlayan Büyüm, “23 haftadır kayıplarla buluşma mekanınız olan Galatasaray Meydanı’nda toplanmanız uluslararası hukukta karşılığı olmayan gerekçelerle engelleniyor. Sizin zorla kaybedilen yakınlarınızın akıbetini sormaya ve devletin bu sorulara yanıt vermesini talep etmeye hakkınız var. Bu hak savunuculuğudur” dedi.

    Af Örgütü’nün 25 Ağustos 2018’den bu yana Cumartesi Anneleri’nin barışçıl toplanma hakları için küresel bir kampanya yürütüldüğünü hatırlatan Büyüm, “Dünyanın birçok köşesinden size destek var. Bu dar sokakta sıkışıp kalmış olsanız da on binlerce kişi sizin haklı taleplerinizi duyuyor. Burada olmasalar da yanınızdalar. Biz de onlar da yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Meksika’da on binlerce metal işçisi grev yaptı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Söz konusu olan ‘petrol’ ise ‘demokratik normlar’ teferruattır! 

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Sanatçıyı devşirmek

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Suriye’nin geleceği ve Türkiye’nin beklediği rol

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Devlet, eti bakır işçisini 1 yıl sonra neden umursadı?

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Bingöl’den Kamboçya’ya ‘hayali ordular’

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Kamusal aidiyet ve beka sorunu

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Satrancın yükselişi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa'nın "seçim ilan et" açıklamasına Maduro'dan yanıt
    Avrupa'nın "seçim ilan et" açıklamasına Maduro'dan yanıt

    Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilan edilmezse Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD petrol almak isterlerse satarız
    Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD petrol almak isterlerse satarız

    Maduro, Venezuela'nın ABD ile diplomatik ve politik ilişkilerini kestiğini ancak diğer ilişkilerinin devam edeceğini söyledi.

    Güvenlik soruşturması kararı: Cezai sorumluluğun şahsiliğine aykırı
    Güvenlik soruşturması kararı: Cezai sorumluluğun şahsiliğine aykırı

    Ege Üniversitesinde abisi hakkında istihbari bilgi olduğu iddiasıyla işe alınmayan Caner İncesi’nun açtığı davada emsal karar verildi.

    CHP'li Gamze Taşcıer: LÖSANTE'nin tümüne neden ruhsat verilmiyor?
    CHP'li Gamze Taşcıer: LÖSANTE'nin tümüne neden ruhsat verilmiyor?

    CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, LÖSEV’in inşa ettiği ve Sağlık Bakanlığının ruhsat vermediği LÖSANTE Hastanesi’ni Meclis gündemine taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Antalya’da hortum: 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi
    Antalya’da hortum: 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi

    Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 yaşındaki bir çocuk ve ASAT görevlisi Bayram Demir hayatını kaybetti.

    İzocam grevi 8. gününde: Taleplerimiz karşılansın
    İzocam grevi 8. gününde: Taleplerimiz karşılansın

    Kristal-İş üyesi İzocam işçilerinin toplu sözleşme hakları için başlattıkları grev 8. gününde devam ediyor.

    Antalya'da hortum: Yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı
    Antalya'da hortum: Yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı

    Antalya'da hortum ve yağmur nedeniyle Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi. 12 kişi yaralandı.

    Bakanlık projeyi durdurdu, 150 şoför işsiz kaldı
    Bakanlık projeyi durdurdu, 150 şoför işsiz kaldı

    Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlıklı Yaşam Araçları’ projesinin durdurdu; projede görevlendirilen 150 şoför ihbarname olmadan işten çıkarıldı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal-Djokovic karşılaşacak
    Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal-Djokovic karşılaşacak
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star oylamasında kaptanlar LeBron ve Giannis oldu
    2019 NBA All-Star oylamasında kaptanlar LeBron ve Giannis oldu
    Avustralya’da bir pub, sıcaklıklar artınca bedava bira dağıttı
    Avustralya’da bir pub, sıcaklıklar artınca bedava bira dağıttı
    ‘Asgari ücrete yapılan 416 liralık zam çalışanlardan geri isteniyor’
    ‘Asgari ücrete yapılan 416 liralık zam çalışanlardan geri isteniyor’

    CHP Milletvekili Mehmet Göker, şirketlerin asgari ücrete yapılan 416 liralık zammı işçilerden geri istediğini iddia etti.

    Cumartesi Anneleri kaybedilen Ayşenur Şimşek için adalet istedi
    Cumartesi Anneleri kaybedilen Ayşenur Şimşek için adalet istedi

    Cumartesi Anneleri 722. hafta eyleminde, 1995 yılında kaybedilen Ayşenur Şimşek için adalet talep etti.

    Meksika’da on binlerce metal işçisi grev yaptı
    Meksika’da on binlerce metal işçisi grev yaptı

    Matamaros'ta 40'tan fazla sendikada 30 binden fazla metal işçisi greve çıktı. En az 8 fabrika patronu işçilerin taleplerini kabul etti.

    İbiş’in şartları: Baskı ve stres altında çalışabilmek
    İbiş’in şartları: Baskı ve stres altında çalışabilmek

    Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının, sözleşmeli personel alımı şartları arasında, 'Baskı ve stres altında çalışabilmek' maddesi var.

    ŞPO İzmir Şubesi başkan adaylarına sorular yöneltti
    ŞPO İzmir Şubesi başkan adaylarına sorular yöneltti

    Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, yaklaşam yerel seçim öncesi adaylara sordu: Rantı projelerini durduracak mısınız yoksa parçası mı olacaksınız?

    AKP'lilerin konaklama ücreti çalışanların sırtına mı yüklendi?
    AKP'lilerin konaklama ücreti çalışanların sırtına mı yüklendi?

    Meclis Başkanı ve İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın AKP adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarını Meclis'e ödettiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bodrum'da sel sularına kapılan 2 kişi öldü
    Bodrum'da sel sularına kapılan 2 kişi öldü

    Bodrum'da, sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

    Süleyman Soylu: Seçim güvenliği üzerinden kaos oluşturuluyor
    Süleyman Soylu: Seçim güvenliği üzerinden kaos oluşturuluyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde yaşanan seçim usulsüzlüklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Kumluca'da hortum çıktı, serada çalışan işçiler yaralandı
    Kumluca'da hortum çıktı, serada çalışan işçiler yaralandı

    Antalya Kumluca’da hortum çıktı. Hortumun savurduğu konteynerdeki Suriyeli anne, baba ve 3 çocuğu yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 7 kişinin cesedine ulaşıldı
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 7 kişinin cesedine ulaşıldı

    Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajı çöktü. 7 kişinin hayatını kaybettiği 150 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

    Makro işçileri: Bize sahip çıkmayan adaylara destek vermeyeceğiz
    Makro işçileri: Bize sahip çıkmayan adaylara destek vermeyeceğiz

    Haklarını arayan Makro işçileri, "Seçimleri protesto kararı aldık. Bize sahip çıkmayan adaylara destek vermeyeceğiz" dedi.

    Diyarbakır HDP adayı Mızraklı: Ders çıkarmanın erdemi ile yürüyeceğiz
    Diyarbakır HDP adayı Mızraklı: Ders çıkarmanın erdemi ile yürüyeceğiz

    Kayyımın atandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığına HDP’den eş başkan adayı olan Selçuk Mızraklı ile konuştuk.

    ‘Taşeronken daha fazla ücret alıyorduk’
    ‘Taşeronken daha fazla ücret alıyorduk’

    KHK ile kadroya geçen işçiler taşeron koşullarını aradıklarını belirterek, "Bu ne biçim kadro" diye soruyor.

    İşçilerle kriz sohbeti: Poşete bile para vermek zorumuza gidiyor
    İşçilerle kriz sohbeti: Poşete bile para vermek zorumuza gidiyor

    İstanbul İkitelli'de mahalle kahvesinde işçilere seçimden beklentilerini, krizin etkilerini, poşet tartışmalarını konuştuk.

    KPSS’den 85, mülakattan 55 puan aldı, tercih hakkı bile yok
    KPSS’den 85, mülakattan 55 puan aldı, tercih hakkı bile yok

    KPSS’den 85 puan alan Batmaz’a mülakatta verilen düşük not kamuda öğretmen olma yolunu kapatmış.

    GÜNCELLENDİ
    Önceki gün tahliye edilen Alparslan Kuytul yeniden tutuklandı
    Önceki gün tahliye edilen Alparslan Kuytul yeniden tutuklandı

    Önceki gün cezaevinden tahliye edilen Alparslan Kuytul, saat 23.00'te evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıp yeniden tutuklandı.