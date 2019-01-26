İbiş’in şartları: Baskı ve stres altında çalışabilmek

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı için ilginç bir şart koştu. 100’ü aşkın akademisyenin ihraç edildiği ve soruşturmaların eksik olmadığı üniversitede, “Yazılım takım lideri” olarak çalışacak personel için Personel Daire Başkanlığının resmi sayfasında yer alan özel şartlar arasında “Baskı ve stres altında çalışabilmek” maddesi dikkat çekti.OHAL KHK'leri ile barış imzacıları dahil en çok akademisyenin ihraç edildiği, soruşturmaların bitmek bilmediği Ankara Üniversitesi'ndeki personel alım şartı, akıllara özel sektör ilanlarını getirdi.

Ankara Üniversitesi'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere açılan ilan kapsamında 6 bilişim personeli işe alınacak. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı'nda aranan şartlar arasındaki özel şartlar kısmında ise “baskı ve stres altında çalışabilmek” dikkat çekiyor.

Ocak ayında açılan ilana başvurular 4 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.

“Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,” genel şartlarının dışında aralarında “En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak, bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, baski ve stres altında çalışabilmek, yoğun iş temposunda çalışabilmek” şartlarının da bulunduğu özel şartlar aranıyor.