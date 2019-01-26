AKP'lilerin konaklama ücreti çalışanların sırtına mı yüklendi?

CHP Milletvekili Özgür Ceylan, Binali Yıldırım'ın AKP adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarını Meclis'e ödettiğini iddia ederek Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Meclisten yaklaşık 150 aşçı ve garsonun Ankara'daki otellere 'hizmet içi eğitim' denilerek gönderildiğini bunun karşılığında AKP'lilerin ücretsiz konakladığını belirten Ceylan, “TBMM tarafından bahse konu otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alınmış mıdır? Alındı ise bu hizmetten kimler yararlanmıştır?” diye sordu.

Meclis Başkanı ve İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın yerel seçim aday belirleme sürecinde AKP adaylarının Ankara ziyaretlerindeki konaklama masraflarını Meclis’e ödettiğini iddia eden CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, meclisin 6 farklı lokantasında görevli yaklaşık 150 aşçı ve garsona Ankara’da bulunan 9 ünlü otelle “hizmet içi eğitim” adı altında mesai yaptırıldığını ileri sürdü. Ceylan, “Bize ulaşan iddialara göre, 'hizmet içi eğitim' adı altında otellere Meclisten ödeme yapılmış, üstüne personel görevlendirilmiş karşılığında da AKP için otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alınmış” dedi.

'30 YILLIK KADROLU PERSONELE OTELLERDE PROTOKOL EĞİTİMİ VERMEK’

Ceylan, Meclisin kadrolu personeli olan garson ve aşçıların birçoğunun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile ilgili ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olduklarını belirterek, “Bu personelin tamamının protokol servisi verme konusunda eğitimli ya da mesleki tecrübeye sahip olduğu aşikârdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin en seçkin kurumunda görev yapan bu insanların bazıları 30 yılı aşkın süredir Başbakanlardan Bakanlara, yabancı misyon temsilcilerinden milletvekillerine hizmet vermektedir. Gidip otellerde protokol eğitimi aldırmanın amacı nedir diye kafamızda soru işareti oluştu. Bu insanlara protokol eğitim vermek nereden çıktı” diye sordu.

Ceylan, Meclis başkanlığının personeli HiltonSA Otel, Sheraton Ankara Hotel & Convention Center, Mövenpick Hotel, The Green Park, Anadolu Hotel, Grand Ankara Hotel, Divan Çukurhan Otel, Ataköşk Hotel ve Bilkent Otel’de görevlendirildiğini söyleyerek, “Tamamı 'Protokol Servis' eğitimi alan TBMM personeli yukarıda adı geçen otellerde 'Hizmet İçi Eğitim' adı altında görevlendirildikleri doğru mudur? Eğer doğru ise gerekçesi nedir?” dedi.

'BU PROJENİN AMACI NEDİR'

'Hizmet İçi Eğitim' alımı ile ilgili herhangi bir sözleşmenin imzalanıp imzalanmadığını soran Ceylan,imzalanmış ise kaç kişiyi kapsadığını, kişi başı eğitim ücreti ne kadar olduğunu ve proje maliyetini sordu. Ceylan, kendisine ulaşan iddiaların oteller ile yapılan sözleşmenin ve personel eğitimin karşılığında ücretsiz konaklama hizmeti alındığı şeklinde olunduğu belirterek, böylesi bir projenin amacını merak ettiklerini söyledi.

Ceylan, “Bu ödemeler karışlığında meclis tarafından bahse konu otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alınmış mıdır? Alındı ise bu hizmetten kimler yararlanmıştır” diye sorarak “Bu iddia gerçek ise, Meclis seçim adaletine gölge düşüren bir tavırdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)