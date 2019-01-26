Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 7 kişinin cesedine ulaşıldı
Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajı çöktü. 7 kişinin hayatını kaybettiği 150 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı
Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajı çöktü. 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 150 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, Minas Gerais eyaletinde bir demir cevheri madeninin atık barajının çöktüğü esnada olay yerinde çoğu işçi 427 kişi olduğu ve bunlardan 279'unun kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.
Açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde vatandaşların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.
BBC'nin itfaiye ekiplerine dayandırdığı haberinde ise olaydan sonra bölgede 200 kişiden haber alınamadığı ifade etmişti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurdu.
Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. (Sao Paulo/AA)