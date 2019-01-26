26 Ocak 2019 09:30
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Ocak 2019 23:09

Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 60 ölü, 292 kayıp

Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. 292 kişinin ise hâlâ bulunamadığı açıklandı.

GÜNCELLENDİ
Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 60 ölü, 292 kayıp

Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı

Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

    • Paylaş

    Brezilya'nın güneybatısındaki Brumadinho kenti yakınlarında bulunan bir maden atık barajı cuma günü çöktü. İşçilerin öğle yemeği yediği kafeterya ve çevresindeki köyler çamura gömüldü. Olay sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 60 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp 292 kişi arasında sağ kurtulan bulma ihtimalinin "çok düşük" olduğunu kaydetti. Pazar günü yürütülen çalışmalarda da kimse sağ kurtarılamadı.

    İtfaiye birimlerinden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında, barajın işçilerin öğle yemeğinde olduğu sırada çökmesi nedeniyle çamura gömülen yemekhane civarına yoğunlaşıldığı bildirildi.

    "SAĞ KURTULAN OLMASI İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

    Barajın neden çöktüğü henüz açıklanmazken arama kurtarma çalışmaları, madeni işleten şirket Vale'in sahip olduğu bir başka barajdaki çökme riski nedeniyle saatlerce durdu.

    Ulaşım zor olduğu bölgede helikopterler ve ağır iş makineleri ile sürdürülen çalışmalarda işçileri taşıyan iki otobüs bulundu ancak kayıp bir trene henüz ulaşılamadı.

    Çökme nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

    Kurtarma çalışmalarına öncülük öden Albay Eduardo Angelo "48 saatlik çalışmanın ardından, sağ kurtulan olması ihtimali çok düşük. Ancak canlı bulabilme ihtimalini göz önüne alarak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

    Minas Gerais Sivil Savunama Enstitüsü Sözcüsü Flavio Godinho ise "Hayatta kalanların yerlerini belirlemeye ve onlara ulaşmaya çalışacağız" dedi.

    ŞİRKET, GÜVENLİK PROSEDÜRÜNE UYGUN DAVRANDIKLARINI SAVUNDU

    Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı

    Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

    Vale, artan eleştirilere karşılık, tüm güvenlik prosedürüne uygun davrandıklarını savundu ancak savcılar, Brezilya'nın en büyük madencilik şirketi olan Vale'e ait 2,9 milyar doların dondurulduğunu söyledi.

    Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo Barcelos, faciadan şirketi ve yeterli denetlemeleri yapmadıkları için Minas Gerais eyaleti yönetimini sorumlu tuttu. Şirketi "dikkatsiz ve beceriksiz" olarak niteleyen Barcelos "Bu trajedi kentimizi yerle bir etti" dedi.

    Vale Yönetim Kurulu Başkanı Fabio Schvartsman ise bir televizyon röportajında, "Ben madencilikte teknik bir uzman değilim. Ama teknik adamların tavsiyelerini dinledim ve ne olduğunu gördünüz. İşe yaramadı" ifadelerini kullandı.

    Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı

    Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

    2015'TE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

    Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Facianın ardından uzün süren bir dava süreci yaşanmış ve şirketin Brezilya hükümetine 1,8 milyar dolar tazminat ödemesini öngören bir anlaşma yapılmıştı. (DIŞ HABERLER)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Leyla Güven: Tecrit kalkana kadar eylemim sona ermeyecek
    SONRAKİ HABER

    CHP Eyüp İlçe Başkanı ve yöneticilerine saldırı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halka verecek bir şeyi kalmayanların hezeyanı!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İşçiler ve akademisyenler

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Eğitim işsizlik ilişkisi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Can Egeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ABD'den Venezuela'ya yaptırım
    ABD'den Venezuela'ya yaptırım

    ABD, Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 60 ölü, 292 kayıp
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 60 ölü, 292 kayıp

    Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. 292 kişinin ise hâlâ bulunamadığı açıklandı.

    CHP Eyüp İlçe Başkanı ve yöneticilerine saldırı
    CHP Eyüp İlçe Başkanı ve yöneticilerine saldırı

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam ilçemize bir saldırı oldu. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz darbedilmişler.

    MEB: Özel öğretim kursları 2019-2020 yılından itibaren kapatılacak
    MEB: Özel öğretim kursları 2019-2020 yılından itibaren kapatılacak

    MEB, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine başlıyor
    Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine başlıyor

    Cezaevinde bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem, hakkında yürütülen yargılamaya tepki olarak açlık grevine başlıyor.

    DAKAP: Çocuğa istismarı meşrulaştıran tasarı derhal kaldırılmalıdır
    DAKAP: Çocuğa istismarı meşrulaştıran tasarı derhal kaldırılmalıdır

    Dicle Amed Kadın Platformu, düzenlediği basın açıklamasıyla erken yaşta evliliklere af öngören yasa teklifine tepki gösterdi.

    Öykü Arin için animasyon film: Kök hücre bağışı nasıl yapılır?
    Öykü Arin için animasyon film: Kök hücre bağışı nasıl yapılır?

    Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için animasyon film hazırlandı. Filmde, kök hücre naklinin nasıl yapılacağı anlatılıyor.

    CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu
    CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu

    CHP Genel Merkezi, Kadıköy Belediye Başkan adayının Şerdil Dara Odabaşı olduğunu açıkladı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Veri güvenliği için şifreleme oyunu
    Veri güvenliği için şifreleme oyunu
    Cem Yılmaz: Hiçbir zaman para tarafında olmadım
    Cem Yılmaz: Hiçbir zaman para tarafında olmadım
    Ceylan Ertem albüm lansman konserini yaptı
    Ceylan Ertem albüm lansman konserini yaptı
    Usta tiyatrocu Engin Cezzar ölümünün ikinci yılında anılıyor
    Usta tiyatrocu Engin Cezzar ölümünün ikinci yılında anılıyor
    GÜNCELLENDİ
    Tuzla tersaneler bölgesinde yakıt tankeri yandı: 2 işçi öldü
    Tuzla tersaneler bölgesinde yakıt tankeri yandı: 2 işçi öldü

    Tuzla tersaneler bölgesinde tamire gelen yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı.

    Celal Doğan'ın DSP'nin Antep adayı olacağı iddia edildi
    Celal Doğan'ın DSP'nin Antep adayı olacağı iddia edildi

    Antep'te İYİ Parti-CHP ittifakına tepkiler gelirken; daha önce ismi CHP adayı olarak geçen Celal Doğan’ın DSP'den aday olacağı iddia edildi.

    Damper yüksek gerilim hattına çarptı, şoför öldü
    Damper yüksek gerilim hattına çarptı, şoför öldü

    Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan bir HES inşaatında yüksek gerilim akımına kapılan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

    Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı
    Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı

    Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla açılan 2 soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'de kritik PM toplantısı sonrası yaşanan istifalar
    CHP'de kritik PM toplantısı sonrası yaşanan istifalar

    CHP'de 145 belediye başkan adayının belirlendiği gergin Parti Meclisi toplantısı sonrası istifalar da yaşandı.

    İZDEMİR için verilen 4. ÇED kararına karşı dava açıldı
    İZDEMİR için verilen 4. ÇED kararına karşı dava açıldı

    İZDEMİR’e verilen ve daha önce 3 kez iptal edilen ‘ÇED olumlu’ kararı sonrası dördüncü kez verilen ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı dördüncü dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır'da işsizlik akını: 6 aylık geçici işe 3 bin başvuru
    Diyarbakır'da işsizlik akını: 6 aylık geçici işe 3 bin başvuru

    Diyarbakır'da 6 aylık geçici iş için ilk 5 saatte 3 bin kişi başvuru yaptı. Yurttaşlar, "Ekmek ve tüp kuyruğundan farkı ne?" diyerek tepki gösterdi.

    ‘Askerliğe elverişli’ denilen engelli genç hayatını kaybetti
    ‘Askerliğe elverişli’ denilen engelli genç hayatını kaybetti

    Hastane tarafından “Askerliğe elverişlidir” raporu verilen zihinsel engelli Mehmet Bozkurt askere alındıktan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

    Çevre derneklerinden İZOCAM grevine destek ziyareti
    Çevre derneklerinden İZOCAM grevine destek ziyareti

    Gebze ve Tarsus’ta süren İZOCAM grevi destek ziyaretleriyle devam ediyor. İşçiler toplu sözleşme taleplerinin kabul edilmesini istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı
    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı

    Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 8 liraya çıktığını, yoksulluk sınırının da 6 bin 543 TL olduğunu açıkladı.

    CHP’nin Antep’te yeni atadığı yönetimden de ‘İYİ Parti’ tepkisi
    CHP’nin Antep’te yeni atadığı yönetimden de ‘İYİ Parti’ tepkisi

    Antep’te CHP İl yönetimi, İYİ Parti ittifakına tepki gösterdi: Celal Doğan başka partiden aday olursa tabanımızın nasıl tepki vereceğini bilmiyorum.

    GÜNCELLENDİ
    Efes Pilsen'in eski fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
    Efes Pilsen'in eski fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

    İstanbul Merter'de bulunan Efes Pilsen'in eski fabrikasında, tank sökümü sırasında çıkan yangın 1 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı
    Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı

    Amasya'da Yeni Çeltek Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 4 işçi kurtarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu
    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu

    Aliağa gemi söküm bölgesinde çalışan işçiler üst aramalarına karşı iş durdurdu. İşçiler, ücretlerine zam da talep ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı
    HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

    Venezuela’da hedefte ordu var
    Venezuela’da hedefte ordu var

    Venezuela'da kendini başkan ilan eden Guaido orduyu yanına çekmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Maduro da ordunun desteğini kaptırmak istemiyor.