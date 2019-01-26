Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 58 ölü, 300 kayıp

Brezilya'nın güneybatısındaki Brumadinho kenti yakınlarında bulunan bir maden atık barajı cuma günü çöktü. İşçilerin öğle yemeği yediği kafeterya ve çevresindeki köyler çamura gömüldü. Olay sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 58 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp 300 kişi arasında sağ kurtulan bulma ihtimalinin "çok düşük" olduğunu kaydetti. Pazar günü yürütülen çalışmalarda da kimse sağ kurtarılamadı.

"SAĞ KURTULAN OLMASI İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Barajın neden çöktüğü henüz açıklanmazken arama kurtarma çalışmaları, madeni işleten şirket Vale'in sahip olduğu bir başka barajdaki çökme riski nedeniyle saatlerce durdu.

Ulaşım zor olduğu bölgede helikopterler ve ağır iş makineleri ile sürdürülen çalışmalarda işçileri taşıyan iki otobüs bulundu ancak kayıp bir trene henüz ulaşılamadı.

Vale, 305 maden çalışanı ve bölge halkının hâlâ kayıp olduğunu, 192 kişinin ise sağ kurtarıldığını açıkladı. Çökme nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Kurtarma çalışmalarına öncülük öden Albay Eduardo Angelo "48 saatlik çalışmanın ardından, sağ kurtulan olması ihtimali çok düşük. Ancak canlı bulabilme ihtimalini göz önüne alarak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Minas Gerais Sivil Savunama Enstitüsü Sözcüsü Flavio Godinho ise "Hayatta kalanların yerlerini belirlemeye ve onlara ulaşmaya çalışacağız" dedi.

ŞİRKET, GÜVENLİK PROSEDÜRÜNE UYGUN DAVRANDIKLARINI SAVUNDU

Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

Vale, artan eleştirilere karşılık, tüm güvenlik prosedürüne uygun davrandıklarını savundu ancak savcılar, Brezilya'nın en büyük madencilik şirketi olan Vale'e ait 2,9 milyar doların dondurulduğunu söyledi.

Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo Barcelos, faciadan şirketi ve yeterli denetlemeleri yapmadıkları için Minas Gerais eyaleti yönetimini sorumlu tuttu. Şirketi "dikkatsiz ve beceriksiz" olarak niteleyen Barcelos "Bu trajedi kentimizi yerle bir etti" dedi.

Vale Yönetim Kurulu Başkanı Fabio Schvartsman ise bir televizyon röportajında, "Ben madencilikte teknik bir uzman değilim. Ama teknik adamların tavsiyelerini dinledim ve ne olduğunu gördünüz. İşe yaramadı" ifadelerini kullandı.

Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

2015'TE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Facianın ardından uzün süren bir dava süreci yaşanmış ve şirketin Brezilya hükümetine 1,8 milyar dolar tazminat ödemesini öngören bir anlaşma yapılmıştı. (DIŞ HABERLER)