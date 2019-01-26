Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 34 kişinin cesedine ulaşıldı

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Minas Gerais itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 23 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 300 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

300'e yakın kişinin tahliye edildiği bölgede olay esnasında çoğunluğu işçi 600 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

Açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde vatandaşların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

BBC'nin itfaiye ekiplerine dayandırdığı haberinde ise olaydan sonra bölgede 200 kişiden haber alınamadığı ifade etmişti.

Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurdu.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. (Sao Paulo/AA)