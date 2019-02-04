04 Şubat 2019 23:08
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Şubat 2019 23:09

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 134'e çıktı

Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 134'e yükseldi. Yaklaşık 200 kişi ise kayıp.

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Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 134'e çıktı

Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı

Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

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    Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükseldi.

    Minas Gerais Sivil Savunma kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 134'e çıktığı belirtildi. Cesedine ulaşılan 120 kişinin kimliğinin belirlendiği, 14 kişinin kimliğinin henüz belirlenemediğinin aktarıldığı açıklamada, barajın çökmesi sonucu 105 kişinin evsiz kaldığı bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 200 kişinin hâlâ kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

    Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti. Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

    Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı. Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

    "SAĞ KURTULAN OLMASI İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

    İtfaiye birimlerinden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında, barajın işçilerin öğle yemeğinde olduğu sırada çökmesi nedeniyle çamura gömülen yemekhane civarına yoğunlaşıldığı bildirildi.

    Barajın neden çöktüğü henüz açıklanmazken arama kurtarma çalışmaları, madeni işleten şirket Vale'in sahip olduğu bir başka barajdaki çökme riski nedeniyle saatlerce durdu.

    Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının bölgede etkili olan yağmur nedeniyle de geçici olarak durdurulduğunu ancak yağmurun su seviyesini etkilemediğini bildirdi.

    Ulaşımın zor olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları helikopterler ve ağır iş makineleri ile sürdürülüyor.

    Çökme nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

    Kurtarma çalışmalarına öncülük öden Albay Eduardo Angelo pazar günü yaptığı açıklamada "48 saatlik çalışmanın ardından, sağ kurtulan olması ihtimali çok düşük. Ancak canlı bulabilme ihtimalini göz önüne alarak için çalışmaya devam ediyoruz" demişti.

    Minas Gerais Sivil Savunama Enstitüsü Sözcüsü Flavio Godinho ise "Hayatta kalanların yerlerini belirlemeye ve onlara ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    ŞİRKET, GÜVENLİK PROSEDÜRÜNE UYGUN DAVRANDIKLARINI SAVUNDU

    Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı

    Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

    Vale, artan eleştirilere karşılık, tüm güvenlik prosedürüne uygun davrandıklarını savundu ancak savcılar, Brezilya'nın en büyük madencilik şirketi olan Vale'e ait 2,9 milyar doların dondurulduğunu söyledi.

    Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo Barcelos, faciadan şirketi ve yeterli denetlemeleri yapmadıkları için Minas Gerais eyaleti yönetimini sorumlu tuttu. Şirketi "dikkatsiz ve beceriksiz" olarak niteleyen Barcelos "Bu trajedi kentimizi yerle bir etti" dedi.

    Vale Yönetim Kurulu Başkanı Fabio Schvartsman ise bir televizyon röportajında, "Ben madencilikte teknik bir uzman değilim. Ama teknik adamların tavsiyelerini dinledim ve ne olduğunu gördünüz. İşe yaramadı" ifadelerini kullandı.

    Brezilya Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı

    Fotoğraf: EPA-EFE / Paulo Fonseca / AA

    3 MÜHENDİS TUTUKLANDI, MADEN SAHİPLERİ SERBEST

    Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından, Vale SA maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına alındı ve 3'ü tutuklandı.

    Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıkladı.

    2015'TE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

    Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Facianın ardından uzün süren bir dava süreci yaşanmış ve şirketin Brezilya hükümetine 1,8 milyar dolar tazminat ödemesini öngören bir anlaşma yapılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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