26 Ocak 2019 09:00Son Düzenlenme Tarihi: 26 Ocak 2019 10:18
Kumluca'da hortum çıktı, serada çalışan işçiler yaralandı
Antalya Kumluca’da hortum çıktı. Hortumun savurduğu konteynerdeki Suriyeli anne, baba ve 3 çocuğu yaralandı.
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Antalya Kumluca hortumun zarar verdiği seralar
Fotoğraf: Mehmet Çakmak / AA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi.
Hortum, tarım işçisi Suriyeli anne ve babayla 3 çocuğunun bulunduğu konteyneri savurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 5 kişilik aile, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (Antalya/DHA)
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