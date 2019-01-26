Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

Denizli’nin Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi’nde etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak merkezine tatil için giden, aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı. Mahsur kalanlar 16 saat sonra kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, kayak merkezine giden yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ulaşımın kapanması nedeniyle, tahliye edilemeyen tatilciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Vatandaşların burada ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılandı. 16 saat sonra kurtarılan tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Denizli/DHA)