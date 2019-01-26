26 Ocak 2019 08:52
Kayak merkezinde 200 kişi mahsur kaldı
Denizli’nin Tavas ilçesindeki 2 bin 400 metre yüksekliğindeki kayak merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 200 tatilci mahsur kaldı.
Fotoğraf: DHA
Denizli’nin Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi’nde etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak merkezine tatil için giden, aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı.
Ekipler, kayak merkezine giden yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ulaşımın kapanması nedeniyle, tahliye edilemeyen tatilciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Vatandaşların burada ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Denizli/DHA)