Kayak merkezinde 200 kişi mahsur kaldı

Denizli’nin Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi’nde etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak merkezine tatil için giden, aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, kayak merkezine giden yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ulaşımın kapanması nedeniyle, tahliye edilemeyen tatilciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Vatandaşların burada ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Denizli/DHA)