26 Ocak 2019 08:33
Didim'de etkili olan fırtına Poseidon heykelini devirdi
Aydın’ın Didim ilçesinde, etkili olan fırtınada Altınkum Yalı Caddesi’ndeki Poseidon heykeli devrildi.
Didim'de bulunan Poseidon heykeli
Fotoğraf: Ediz Verdioğlu / DHA
Didim'de etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi. İlçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
Fırtınada, Altınkum Yalı Caddesi’nde bulunan Poseidon heykeli devrildi. Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören vatandaşlar, olayı sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.
Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Balıkçılar, tekneleriyle Taşburun Balıkçı Barınağı’na sığındı.
Altınkum İskelesi’nde rıhtıma çarpan dalgalar, yürüyüş yoluna kadar taştı. (Aydın/DHA)