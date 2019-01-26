26 Ocak 2019 08:25
Bodrum'da sel sularına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp
Bodrum'da, sel sularına kapılan öğretmen yaşamını yitirdi, nişanlısı kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
Muğla Bodrum Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde 27 yaşındaki Çağlar Bençik ile 23 yaşındaki öğretmen Billur Atik'in içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'i arama çalışmalarını sürdürüyor. (Muğla/AA)
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