Önceki gün tahliye edilen Alparslan Kuytul yeniden gözaltına alındı
Önceki gün cezaevinden tahliye edilen Alparslan Kuytul, saat 23.00'te evine düzenlenen baskınla yeniden gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA
Önceki gün cezaevinden tahliye edilen Alparslan Kuytul, saat 23.00'te terörle mücadele ekipleri tarafından evine düzenlenen baskınla yeniden gözaltına alındı.
TEM ekipleri, evdeki herkesi dışarı çardıktan sonra evde arama yapmaya devam etti.
furkanvakfi.org'da yer alan haberde Kuytul'un evinde akrabaları ile sohbet ettiği esnada gözaltına alındığı ve evindeki çocuklar ile misafirlerin darbedildiği yazıldı.
EVİNDE AKRABALARI İLE SOHBET ETTİĞİ BİR ESNADA EMNİYETE GÖTÜRÜLEN ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİ HANGİ GEREKÇE İLE GÖZALTINA ALINDI!https://t.co/NARXbexbd6— Furkan Vakfı (@furkanvakfi) 25 Ocak 2019
AlparslanHoca TekrarGözaltında pic.twitter.com/nEvUK6TkJx
Dün Kuytul ile birlikte Bolu Cezaevi'nden tahliye edilen Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz'ün de emniyete götürüldüğü aktarıldı. (HABER MERKEZİ)