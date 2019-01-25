İtfaiye, 5 işçinin yaşamına mal olan ihmalleri raporladı

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan 4 katlı bir işyerinde çıkan ve Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı. Raporda binanın pencerelerinin demir korumalarla kaplı olduğu, katlara sadece dönerli merdivenden çıkıldığı, başka bir merdiven ve yangın kaçış yolunun bulunmadığı, tüm katlarda ve merdivenlerde yanıcı malzemeler istiflendiği, havalandırma tertibartı bulunmamasının yangının diğer katlara yayılmasına neden olduğu vurgulandı. Raporda yangının çıkış nedeninin elektrikli ısıtıcının kablosunun, fişinin ya da bağlı olduğu prizin ısınma sonucu tutuşması olduğu aktarıldı.

Raporda yaşamını yitiren mülteci işçilere dair "3'ncü kata girildiğinde merdivenden sol tarafta aynı alanda 3 şahsın bir arada üst üste kauçuk sünger istifleri yanında, 2 şahsın da 1 metre yakınında dumandan etkilenerek ayrı yerlerde olduğu görülmüş, bu 5 kişide yaşam belirtilerinin olmadığı gömrülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

PENCERELERDE DEMİR KORUMA VAR

Raporda yangının çıktığı binanın sağ ve sol duvarlarının tuğla ve beton, arka duvar kısmının ise camla kaplı olduğu ve pencerelerde demir koruma bulunduğu belirtildi. Binanın ön cephesinin ise tamperli ve ısı yalıtımlı camla kaplı olduğu belirtilen raporda, bu alanın vastas sistemi ile kelebek şekilde alt kısmından yarı açılır kapanır olduğu aktarıldı.

BİNANIN YANGIN ÇIKIŞI YOK

Raprorda binanın ön cephe girişinin sağ komşu duvar tarafında yük asansörü, girişin arka duvarına yakın yerdeki merdiven bitişiğinde ise kullanılmayan bir asansör olduğu, katlara sadece dönerli merdivenden çıkıldığı, başka bir merdiven ve yangın kaçış yolunun bulunmadığı vurgulandı.

MERDİVEN VE ASANSÖR ÇEVRESİ DE DAHİL TÜM KATLARDA YANICI MADDELER İSTİFLENMİŞ

Binanın tüm katlarının tavanında demir iskele üzerine kartonpiyerle kaplı asma tavan olduğu ve asma tavan içinden elektrik tesisatının geçtiği belirtilen raporda "Merdiven ve asansör çevresi ile tüm katlarda istif halinde ahşap, sünger ve kumaş yapıştırıcının, mobilya yapımında kullanılan mamüllerin ve üretimi bitmiş ürünlerin tavana kadar yığılı olarak istifli olduğu görülmüştür" denildi.

HAVALANDIRMA TERTİBATININ BULUNMAMASI YANGININ BÜYÜMESİNE NEDEN OLDU

Yangının birinci kattan başladığı belirtilen raporda, merdiven boşluğunun baca görevi yapmasıyla alevlerin diğer katlara sirayet ettiği ve katlar arasında kauçuk ya da yapıştırıcı kimyasalların buharlaşmasını engellemek amacıyla bina içerisinde herhangi bir havalandırma tertibatının bulunmamasının yangının büyümesine sebebiyet verdiği aktarıldı.

Binada ısınma için elektrikli ısıtıcı kullanıldığı belirtilen raporda, "Sağ cam yan duvarından elektrik panosuna bakıldığında bir grup sigortanın attığı, 1'nci katta döşeme tezgahının yanındaki beton direğe monte edilmiş elektrikli ısıtıcının aşağıya düşmüş ve tamamen yanmış olduğu, ısıtıcının kablosunda, fişinde ve bağlı olduğu prizde aşırı yanmanın olduğu görülmüştür" denildi.

Raporda ayrıca döşeme imalatında kullanılan elektrikli ekipman ve cihazların olduğu tavan arasındaki ve diğer yerdeki elektrik kablolarında ısınmadan dolayı izolasyonlarında genleşme ve içeriden dışarı doğru akma ve patlamaların görüldüğü aktarıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Raporda yangının çıkış nedeni ise şöyle aktarıldı:

"Yangının 1. kattaki elektirkli ısıtıcının kablosunda, fişinde veya bağlı olduğu prizde herhangi bir elektriksel nedenle meydana gelen ısınma sonucu kablo izolelerinin tutuşarak yandığı, yanan kablo izolasyonunun eriyerek ve yanarak ham mamulleri ve üretimi bitmiş mamullerin üzerine damlaması ve düşmesi sonucu yaktığı, yanan maddelerin sünger ve ahşap olması nedeniyle de binanın tüm katlarına hızla yayıldığı, yanıgının da bu şekilde çıktığı kanaatindeyiz." (Ankara/EVRENSEL)

5 işçinin yaşamını yitirdiği Mobilyacılar Sitesinde önlem alınmıyor